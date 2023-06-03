السبت 03 يونيو 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن خطة إحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة

تهالك بعض أعمدة الإنارة،
تهالك بعض أعمدة الإنارة، فيتو

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء، التنمية المحلية، بشأن تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر.

شوارع مصر تعانى من تهالك أعمدة الإنارة

وأوضح في طلبة، أن شوارع مصر تعانى من تهالك أعمدة الإنارة، وهو ما كان سببا في حصد أرواح الأبرياء في كثير من محافظات الجمهورية، بسبب غياب عوامل الأمان، مطالبا تحرك من جانبي وزارتى الكهرباء والتنمية المحلية من أجل صيانة هذه الأعمدة بما يحقق شروط الأمان للمواطنين، من خلال تبني خطة لإحلال وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع مستوى خدمات الكهرباء في جميع شوارع مصر وخاصة في القري التى تعاني من تدنى الخدمات بشكل واضح.

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حصر كافة أعمدة الإنارة العمومية المتهالكة

 

وطالب عضو مجلس النواب،  وزارة التنمية المحلية بتوجيه جميع المحافظين، حتى يتم حصر كافة أعمدة الإنارة العمومية المتهالكة، والعمل على تجديدها، كذلك تغيير الكابلات التالفة خاصة أننا على أعتاب فصل الصيف حيث الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والتى قد تسبب الكثير من الحوادث، كذلك الاعتماد على كشافات الإنارة الموفرة للطاقة والتى تتناسب مع توجه الدولة المصرية نحو ترشيد استهلاك الكهرباء من أجل توفير الطاقة.

 

الصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية

 

وأكد على ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالالتزام بالصيانة الدورية للأعمدة الكهربائية، للمحافظة على العمر الافتراضى لهذه الأعمدة لأطول فترة ممكنة، مع التأكد من توافر عنصر الأمان فيها، وهو ما ينهي تهديد خطير للأطفال بشكل خاص في الشارع المصري. 

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وحذر النائب كذلك من خطورة غياب أعمدة الإنارة على الطرق السريعة والرئيسية، مع البدء الفوري فيلا تركيب أعمدة الإنارة على الطرق التى تعانى من النقص، لتحسين  الإنارة التى تخدم الطرق، خاصة بعد تكرار حوادث الطرق نتيجة نقص الإنارة.

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