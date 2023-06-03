السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

رفع 300 طن مخلفات خلال حملات نظافة بأسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة قرى ومراكز المحافظة لرفع مستوى النظافة والتجميل، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة لافتًا إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

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تكثيف حملات النظافة  


واشار محافظ أسيوط الى قيام رئاسة حى شرق بالتنسيق مع حماية النيل بحملة مكبرة تمكنت من رفع حوالى ٢٥٠ طن من المخالفات على شاطئ النيل بمنطقة الوليدية، كما قامت الوحدات المحلية بمركزى القوصية والبدارى بتنظيم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين ورفع حوالى 50 طن مخلفات،حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واستكمال أعمال الدهانات بالطرق الرئيسية. 

 

رفع 600 طن مخلفات صلبة في حملة نظافة بمراكز أسيوط

رفع 200 طن مخلفات ونواتج تطهير ترع ومصارف وتشوينات في بداري أسيوط

 

كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بشوارع مركز القوصية والطرق الرئيسية،فضلًا عن تنفيذ أعمال النظافة بقرى ومدينة البداري الاضافة إلى مراجعة أعمال شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات وصيانتها لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقًا لمطالب وإحتياجات ورضا المواطنين وذلك بمشاركة اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري، عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق، ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات النقل ولولادر وحاويات وسيارات كنس آلي و... وغيرها من المعدات.

 

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أسيوط ازالة المخلفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط النظافة تكثيف حملات النظافة عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط مركز القوصية

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