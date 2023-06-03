السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا

نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا،فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا  2023، طالب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، القائمين على أعمال الكنترول بضرورة الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية، أول بأول، مؤكدًا ضرورة المراجعة الجيدة على عملية التقدير ورصد وجمع الدرجات، بشكل دقيق، حتى يأخذ كل طالب حقه.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2023

 ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية لـ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022-2023.

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فيتو تنشر توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها وقرائها خاصة أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، ننشر توزيع درجات الفصل الدراسي الأول في المواد المضافة للمجموع.

مادة اللغة العربية: 40 درجة
- مادة الرياضيات: 30 درجة 
- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة
- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

-مادة العلوم: 20 درجة 
ويكون مجموع  المواد 140

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن أسئلة الامتحانات ستكون لقياس الفهم والتحليل والتطبيق لدى الطلاب، مشيرة إلى أن هناك استراتيجية مهمة في وضع الأسئلة بحيث تختبر ما تعلمه الطالب بشكل فعلي خلال الترم الدراسي وليس من أجل الحصول على درجات مرتفعة أو منخفضة.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للترم الأول  فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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