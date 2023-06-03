السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

النقل تعلن قطارات جديدة على هذه الخطوط، تعرف عليها

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل خدمات جديدة بعربات ثالثة مكيفة وتهوية ديناميكية على خط كفر الشيخ  / شربين. 

خط كفر الشيخ  شربين

واعتبارًا من اليوم  السبت الموافق 3 / 6 / 2023 يتم مد قطار 809 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) شبرا الخيمة / بيلا إلى محطة شربين بدلًا من محطة بيلا حيث يقوم من شبرا الخيمة الساعة 6:40 مساءًا ويصل شربين الساعة 11:20 مساءًا بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم إعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 / 6 / 2023 قيام قطار 810 سياحى ( ثالثة مكيفة – تهوية ديناميكية ) من محطة شربين الساعة 3:15 صباحًا ويصل شبرا الخيمة الساعة 7:55 صباحًا بنفس تركيبه االحالى

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كما تقرر اختصار قطار 501 ركاب طنطا / شربين بمحطة بيلا بدلًا من محطة شربين حيث يقوم من طنطا الساعة 8:45 مساءًا ويصل محطة بيلا الساعة 10:45  مساءًا بنفس تركيبه الحالى، على أن يتم إعتبارًا من يوم الأحد الموافق  4 / 6 / 2023 قيام قطار 488 ركاب من محطة بيلا الساعة 6:20 صباحًا ويصل طنطا الساعة 9:35 صباحًا بنفس تركيبه الحالى. 

ويترتب على ما سبق تعديل مواعيد قطارات [ 458 – 508 – 803 ] طبقا للجداول المرفقة.

 

ويأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وتلبية لرغبة جمهور ركاب بيلا وشربين والقرى المجاورة، وأكدت الهيئة أنها لا تدخر جهدًا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

الهيئة القومية للسكك الحديدية

وفي سياق متصل قررت الهيئة القومية للسكك الحديد تخفيض سرعة القطارات فى أى وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل يؤثر بالسلب على سلامة التشغيل وعلى الحركة، على أن تعود السرعان لنفس معدلاها مع انخفاض درجات الحرارة.

على صعيد آخر أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل تعليمات مشددة لقائدي القطارات، بضرورة مراجعة القطار قبل التحرك من المحطة والالتزام بتعليمات التشغيل ومراجعة أجهزة الأمان على متن القطار بما يساهم في وصول الرحلات بشكل آمن.

وخفضت الهيئة القومية للسكك الحديدية، سرعة القطارات في مداخل القرى والمزلقانات بسبب الطقس والإصلاحات  في بعض المواقع للحفاظ على سلامة الركاب وسلامة حركة القطارات على مستوى الجمهورية.

وشدد المهندس كامل الوزير وزير النقل على ضرورة تشغيل كافة أجهزة التحكم بالقطارات والعمل على خفض معدلات تأخيرات القطارات فى ظل وصول دفعات جديدة من الجرارات والعربات الجديدة والتي تساهم فى رفع مستوى الخدمة.

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