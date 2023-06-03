السبت 03 يونيو 2023
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حوادث

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى مشاجرة بعين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بقتل شاب فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بـ منطقة عين شمس 4 أيام علي ذمة التحقيق وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات. 

 

مقتل شاب فى عين شمس

 

وكان قسم شرطة عين شمس تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

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وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى “مجدى.م”، في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

سقوط قاتل شاب عين شمس

وبإجراء التحريات تبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهما تشاجرا معا بسبب الخلافات فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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