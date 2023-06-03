بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، انطلق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم السبت، وبدأت في تمام الساعة التاسعة صباحًا، الامتحانات بالقسم العلمي بمادتي الفقه والحديث، بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد عبدالله سعيد مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

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وأشار مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالمنطقة بلغ ٣٢٥ طالب وطالبة موزعين على ٣ إدارات، حيث تضم إدارة الخارجة ٩٩ طالب وطالبة منهم ٣٢ طالب بالقسم العلمي و٦٧ طالب وطالبة بالقسم الأدبي، فيما تضم إدارة الداخلة ١٢٩ طالب وطالبة، منهم ٤٥ بالقسم العلمي و٨٤ طالب وطالبة بالقسم الأدبي، أما إدارة الفرافرة فتضم ٩٧ طالب وطالبة، منهم ٣٩ بالقسم العلمي، و٥٨ طالب وطالبة بالقسم الأدبي.

مشددا على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

ووجه مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، كافة المسئولين بالمنطقة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، مشددًا على التأكد من تأمين المنشآت كافة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان. كما أكد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمراقبين.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وبدأت امتحانات القسم العلمي، اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 وتنتهي الأربعاء الموافق 12 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

القسم العلمي

السبت 3 يونيو: الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو: القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو: الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو: الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو: الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو: النحو

السبت 24 يونيو: الكيمياء

الأثنين 26 يونيو: الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الأثنين 3 يوليو: الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو: البلاغة

السبت 8 يوليو: التوحيد

الأثنين 10 يوليو: الصرف

الأربعاء 12 يوليو: التفسير

القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو: الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو: البلاغة

الأحد 11 يونيو: الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو: النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو: التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو: الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو: الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو: الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو: التوحيد

الأحد 9 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

وكان الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2021 - 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو الحالى، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة، ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم فى 16 يوما، بينما القسم الأدبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.

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