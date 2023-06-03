السبت 03 يونيو 2023
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منوعات

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

جبل إيفرست، فيتو
جبل إيفرست، فيتو

أنقذت العناية الإلهية متسلق ماليزي في منطقة بجبل إيفرست من الموت بعد تدخل مرشد من “الشيربا” تخلى عن مهمة صعود القمة في سبيل هذا الواجب الإنساني.

جبل إيفرست

حيث حمل المرشد هذا المتسلق من ارتفاع 8500 متر فوق مستوى سطح البحر على مدار 6 ساعات حتى وصل به سالمًا، إلى أسفل القمة.

المتسلق الماليزي

وفي تصريحات إعلامية، قال المرشد إنه وجد المتسلق الماليزي يرتجف ويوشك على الموت وفاقدًا القدرة على السير ومواصلة مشوار رحلة تسلقه في منطقة بجبل إيفرست تسمى “منطقة الموت”.

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حيث يمكن أن تنخفض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر.

وتعد عملية الإنقاذ هذه، نادرة الحدوث، إذ لم ينجح أي من الذين علقوا في ذلك الارتفاع، في النجاة من قبل.

وتعليقًا على ذلك، قال بيجيان كويرالا، مسؤول السياحة النيبالي، إنه يكاد يكون من المستحيل إنقاذ المتسلقين من على هذا الارتفاع، وإنها كانت “عملية نادرة للغاية”.

والشيربا هي مجموعة عرقية تعيش في الجبال العالية في جبال الهيمالايا في نيبال، ومعروف عنهم كونهم مرشدين للذين يريدون تسلق جبل إيفرست، أعلى جبل في العالم.
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متسلق ماليزي جبل ايفرست مستوى سطح البحر الجبال العالية جبال الهيمالايا

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