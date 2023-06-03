السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربنتي شالوت وقلم من إيدك وقدمك الكريمة وعميد المسرح يرد

موسيقار الاجيال محمد
موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب وعميد المسرح يوسف وهبى

الموسيقار محمد عبد الوهاب له بعض النوادر والحكايات التى كتبت عنها الصحف والمجلات، وقد نشرت مجلة الكواكب عام 1945 وقائع لقاء عاتب طريف جمع بين عميد المسرح يوسف بك وهبى وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهما في قمة الشهرة والمجد يقول عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربتنى بالشلوت ؟


رد يوسف وهبى “مش ممكن”، فقال محمد عبد الوهاب:" عايز افكرك يايوسف بيه انى كنت أد إيه منبهر ومعجب بيك، وفى ليلة لا يمكن أنساها وأنا أنتظرك في شارع عماد الدين وهجمت على العربة التي كنت تركبها وشديت إيدك علشان أبوسها، ولما نزلت من العربية فوجئت بجنابك تضربنى بالقلم وينالنى منك شلوت محترم وانت بتقولى: امشى ياولد يا ابن الـ..

Advertisements

وهبى يتهم عبد الوهاب بتشويه صورته 

وأضاف: محمد عبد الوهاب مشيت وأنا ابكى وبسأل نفسى هل ممكن أوصل لشهرة يوسف بيه وهبى في يوم من الأيام ؟ فيرد يوسف بيه وهبى على محمد عبد الوهاب: إمتى ده حصل مستحيل معقول انا بضرب بالقلم والشلاليت ؟ لا لا مش ممكن مش معقول انت بتتجنى على يا عبد الوهاب وهدفك تسوء سمعتى وصورتى وتصورنى بالقساوة دى.

شرف الضرب بالقلم 

رد الموسيقار محمد عبد الوهاب: أقسم بالله وغلاوتك عندى انا اللى بحكى لك حصل، ثم أن أنت هاتفتكر الكلام ده اللى مر عليه سنين، انا شايف ان اللى حصل عادي، هناك عشرات من الشباب اللى كانوا في سنى وقتها كانوا بيبقوا واقفين زيى منتظرين يسلموا على النجوم اللى بيحبوهم فما بالك بيوسف بيه وهبى، وبالتأكيد موش أنا بس اللى نالنى القلم على وشى من يدك الكريمة والشلوت المحترم من قدم سعادتك الكريمة، بالتأكيد نال الشرف ده غيرى كثير.

مجموعة عمل فيلم غزل البنات 

قال يوسف وهبى ضاحكا: دمك خفيف يا أستاذ محمد عبد الوهاب، أديك ياسيدى بقيت على كل لسان وشهرتك يمكن فاقت شهرتى بعد أن أصبحت معبود لدى النساء،، وأهى الأيام لفت وجمعت بيننا في فيلم غزل البنات " ومعانا نجيب الريحانى وليلى مراد وا، وأنور وجدى كمان، انا عزفت وانت غنيت وتساوت المقامات،  وعلى العموم اذا كان ده حصل انا بطلب منك السماح ولا عايز ترد القلم والشلوت.

بدأ حياته بلياتشو واتهموه بسرقة الألحان.. محطات في حياة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب (فيديو جراف)

حكاية رشوة محمد عبد الوهاب لموسيقي مغمور بعد سرقة ألحان فيلم غزل البنات، والثمن سيارة فورد

جاء هذا بعد منح الملك السابق فاروق يوسف وهبى لقب البكوية، بعد مشاهدته لفيلم " غرام وانتقام " الذى قام ببطولته وانتجه يوسف وهبى وقام ببطولته أيضا المطربة اسمهان والذى عرض بعد رحيلها في حادث مؤسف، فبعد مشاهدة الملك للفيلم صاح "برافو يوسف بيك.

لقب انتظره عبد الوهاب 

وبعدها انتظر يوسف وهبى اللقب حتى أهداه له الملك مما أثار غضب الموسيقار محمد عبد الوهاب، والبكوية هى اللقب الذى انتظره الموسيقار محمد عبد الوهاب لكن لم يناله من الملك وقيل إن ذلك بسبب حب ليلى مراد له، الى ان جاءت الثورة فمنح بعدها الدكتوراة الفخرية ولقب اللواء من الرئيس أنور السادات.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.
 

الموسيقار محمد عبد الوهاب الفنان يوسف وهبي لقب البكوية عتاب العمالقة قمة الشهرة صفعة قلم موسيقار الأجيال

الأكثر قراءة

ميرنا نور الدين تهز تويتر بعد إطلالتها في حفل زفافها، ومتابعون: عرفتوا بيروحوا الـ Gym ليه

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 4 جنيهات في سوق العبور

عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربنتي شالوت وقلم من إيدك وقدمك الكريمة وعميد المسرح يرد

حبس سائق سيارة لاتهامه بدهس سيدة أثناء عبورها محور صلاح سالم

محمد رمضان: كان أقصى طموحي إني أبقى ممثل عادي (فيديو)

أمريكا تكشف عن برنامج زيارة بلينكن إلى السعودية

محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة بعد قليل

ارتفاع حصيلة ضحايا قطارات الهند إلى 288 قتيلا وألف مصاب، وفيديو جديد يرصد الفاجعة

Advertisements

منوعات

المزيد

عملية إنقاذ نادرة.. نجاة متسلق بأعجوبة من منطقة الموت في قمم إيفرست

كوريا الجنوبية تستعين بالذكاء الاصطناعي لقياس وزن الزعيم كيم، ومفاجأة كانت في انتظارهم

زاهي حواس يرد على أكاذيب عالم المصريات البريطاني عن انتصارات رمسيس الثاني

عالم مصريات يشكك في انتصارات رمسيس الثاني: بتاع دعاية وأشهر معاركة انتهت بالتعادل الدموي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في إسراع المرأة المشي في الطواف عند أداء العمرة

تفسير حلم القتل في المنام وعلاقته بالتهور وارتكاب الذنوب والفشل المستمر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية