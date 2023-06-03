عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربنتي شالوت وقلم من إيدك وقدمك الكريمة وعميد المسرح يرد

الموسيقار محمد عبد الوهاب له بعض النوادر والحكايات التى كتبت عنها الصحف والمجلات، وقد نشرت مجلة الكواكب عام 1945 وقائع لقاء عاتب طريف جمع بين عميد المسرح يوسف بك وهبى وموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهما في قمة الشهرة والمجد يقول عبد الوهاب ليوسف وهبى: فاكر لما ضربتنى بالشلوت ؟



رد يوسف وهبى “مش ممكن”، فقال محمد عبد الوهاب:" عايز افكرك يايوسف بيه انى كنت أد إيه منبهر ومعجب بيك، وفى ليلة لا يمكن أنساها وأنا أنتظرك في شارع عماد الدين وهجمت على العربة التي كنت تركبها وشديت إيدك علشان أبوسها، ولما نزلت من العربية فوجئت بجنابك تضربنى بالقلم وينالنى منك شلوت محترم وانت بتقولى: امشى ياولد يا ابن الـ..

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وهبى يتهم عبد الوهاب بتشويه صورته

وأضاف: محمد عبد الوهاب مشيت وأنا ابكى وبسأل نفسى هل ممكن أوصل لشهرة يوسف بيه وهبى في يوم من الأيام ؟ فيرد يوسف بيه وهبى على محمد عبد الوهاب: إمتى ده حصل مستحيل معقول انا بضرب بالقلم والشلاليت ؟ لا لا مش ممكن مش معقول انت بتتجنى على يا عبد الوهاب وهدفك تسوء سمعتى وصورتى وتصورنى بالقساوة دى.

شرف الضرب بالقلم

رد الموسيقار محمد عبد الوهاب: أقسم بالله وغلاوتك عندى انا اللى بحكى لك حصل، ثم أن أنت هاتفتكر الكلام ده اللى مر عليه سنين، انا شايف ان اللى حصل عادي، هناك عشرات من الشباب اللى كانوا في سنى وقتها كانوا بيبقوا واقفين زيى منتظرين يسلموا على النجوم اللى بيحبوهم فما بالك بيوسف بيه وهبى، وبالتأكيد موش أنا بس اللى نالنى القلم على وشى من يدك الكريمة والشلوت المحترم من قدم سعادتك الكريمة، بالتأكيد نال الشرف ده غيرى كثير.

مجموعة عمل فيلم غزل البنات

قال يوسف وهبى ضاحكا: دمك خفيف يا أستاذ محمد عبد الوهاب، أديك ياسيدى بقيت على كل لسان وشهرتك يمكن فاقت شهرتى بعد أن أصبحت معبود لدى النساء،، وأهى الأيام لفت وجمعت بيننا في فيلم غزل البنات " ومعانا نجيب الريحانى وليلى مراد وا، وأنور وجدى كمان، انا عزفت وانت غنيت وتساوت المقامات، وعلى العموم اذا كان ده حصل انا بطلب منك السماح ولا عايز ترد القلم والشلوت.

جاء هذا بعد منح الملك السابق فاروق يوسف وهبى لقب البكوية، بعد مشاهدته لفيلم " غرام وانتقام " الذى قام ببطولته وانتجه يوسف وهبى وقام ببطولته أيضا المطربة اسمهان والذى عرض بعد رحيلها في حادث مؤسف، فبعد مشاهدة الملك للفيلم صاح "برافو يوسف بيك.

لقب انتظره عبد الوهاب

وبعدها انتظر يوسف وهبى اللقب حتى أهداه له الملك مما أثار غضب الموسيقار محمد عبد الوهاب، والبكوية هى اللقب الذى انتظره الموسيقار محمد عبد الوهاب لكن لم يناله من الملك وقيل إن ذلك بسبب حب ليلى مراد له، الى ان جاءت الثورة فمنح بعدها الدكتوراة الفخرية ولقب اللواء من الرئيس أنور السادات.