موعد مباراة منتخب مصر أمام غينيا في تصفيات أمم أفريقيا

منتخب مصر، يستعد أخبار منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب غينيا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار في كوت ديفوار.

7 محترفين

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، الأحد الماضي، أسماء المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهة غينيا وضمت كل من: محمد صلاح - ومحمود تريزيجيه - وعمر مرموش - وأحمد حجازي - ومصطفى محمد - وأحمد حمدي - وسام مرسي.

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موعد مباراة مصر وغينيا

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم-كاف - يوم ١٤ يونيو الجاري موعدًا لمباراة منتخب مصر أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد جراند مراكش بالمغرب يوم 14 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب غينيا لكرة القدم، فيتو

وكان منتخب مصر حقق الفوز على غينيا 1-0 بهدف مصطفى محمد في الجولة الأولى للتصفيات في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولي يوم 5 يونيو 2022 في الظهور الأول لمدرب الفراعنة السابق إيهاب جلال.

موعد معسكر منتخب مصر

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 9 أو 10 يونيو المقبل، استعدادًا لمواجهة غينيا يوم 14 يونيو من الشهر المقبل، في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وقال غرابة في تصريحات تليفزيونية بوقت سابق: إن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يتابع أكثر من لاعب من المحترفين مزدوجي الجنسية للتواجد في المنتخب خلال الفترة المقبلة وهناك أكثر من 40 لاعبا تحت المنظار.

وأضاف محمد غرابة أن لاعبي الأهلي سيتواجدون في معسكر شهر يونيو، عقب مشاركة النادي الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومتواجدين ضمن اختيارات روي فيتوريا.

منتخب مصر يفوز على مالاوي برباعية

وكان منتخب مصر الأول لكرة القدم، حقق فوزا كبيرا أمام مضيفه منتخب مالاوي، برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بينجو الوطني بالعاصمة المالاوية ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا للكبار “كوت ديفوار 2024”.

أهداف مباراة مصر ومالاوي

رباعية منتخب مصر في مرمى نظيره منتخب مالاوي سجلها طارق حامد في الدقيقة 4 وعمر مرموش في الدقيقة 16 ومحمد صلاح في الدقيقة 20 وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

منتخب مصر في الصدارة

فوز منتخب مصر على مضيفه منتخب مالاوي رفع رصيده إلى 9 نقاط، بالتساوي مع منتخب غينيا، ليتصدر قمة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب الغيني.

ترتيب مجموعة مصر قبل الجولة الخامسة

1- مصر: 9 نقاط

2- غينيا: 9 نقاط

3- مالاوي: 3 نقاط

4- إثيوبيا: 3 نقاط

وسيكون منتخبا مصر وغينيا كل منهما في حاجة إلى نقطة واحدة في هذه المواجهة، لضمان تأهلهما معا إلى نهائيات بطولة أمم أفريقيا القادمة في كوت ديفوار، حيث سيرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط .