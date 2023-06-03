السبت 03 يونيو 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 3- 6- 2023 والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة مان سيتي ويونايتد

مانشستر سيتي ومان
مانشستر سيتي ومان يونايتد، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت، 3 - 6 - 2023، إقامة العديد من المباريات الهامة ويعد أبرزها  نهائي الكونفدرالية بين اتحاد الجزائر ويانج أفريكا.

 

مواعيد مباريات نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة


اتحاد الجزائر * يانج أفريكانز– 22:00 - beIN Sports Connect    

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة


طلائع الجيش * سموحة– 20:00 - on time Sports    

  مباريات اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي


مانشستر سيتي × مانشستر يونايتد - 17:00 - beIN Sports HD 1 Premium

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


أجاكسيو * مارسيليا– 22:00 - beIN Sports Connect                                            

أوكسير * لانس– 22:00 - beIN Sports Connect                        

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موناكو* تولوز– 22:00 - beIN Sports Connect                                  

نانت * أنجيه– 22:00 - beIN Sports Connect            

لوريان* ستراسبورج– 22:00 - beIN Sports Connect                                  

نيس * ليون– 22:00 - beIN Sports Connect            

باريس سان جيرمان * كليرمون فوت– 22:00 - beIN Sports Connect                                  

ستاد بريست * رين– 22:00 - beIN Sports Connect            

ستاد ريمس * مونبلييه– 22:00 - beIN Sports Connect            

تروا * ليل– 22:00 - beIN Sports Connect          

فيما أعلن نادي باريس سان جيرمان، في بيان رسمي، رحيل مدافع الفريق سيرجيو راموس.

 قال ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان: "نود أن نعرب عن امتناننا الكبير لسيرجيو راموس للسنتين التي قضاها معنا".

واستكمل: "قيادة سيرجيو وروحه الجماعية واحترافه، بالإضافة إلى خبرته على أعلى مستوى، تجعله أسطورة كرة قدم حقيقية، وكان شرفًا لي أن يكون في باريس، الجميع في النادي يتمنى له كل التوفيق".

يُذكر أن مباراة كليرمونت هي الأخيرة بالنسبة لـ سيرجيو راموس، إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يستعد للرحيل كذلك.

 

وكان راموس قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد، في صفقة مجانية، قبل عامين.

وسينتهي العقد الحالي للمدافع الإسباني مع حامل لقب الدوري الفرنسي في 30 يونيو الجاري، حيث لن يوقع عقدًا جديدًا.

فيما صرح  راموس: "ارتداء القميص الأحمر والأزرق على مدى العامين الماضيين كان تجربة رائعة".

وأضاف: "خضت مغامرة لا تُنسى في باريس وأود أن أشكركم جميعًا على دعمكم وحبكم، هيا باريس".

فيما أعلن كريستوف جالتيه المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة الفريق لمواجهة كليرمون، اليوم السبت، في ختام الدوري الفرنسي.

آخر مباراة لميسي

ويتواجد ليونيل ميسي في القائمة، خلال آخر ظهور رسمي له مع الفريق في ظل انتهاء تعاقده بنهاية الشهر الجاري، علما بأنه انضم لسان جيرمان في صيف 2021 قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.

ويخوض سان جيرمان اللقاء بقائمة محدودة تضم 19 لاعبا في ظل غيابات عديدة بسبب الإصابة.

 قائمة سان جيرمان

"حكيمي، راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، دانيلو، فيتينيا، ريناتو سانشيز، سولير، بيمبيلي، ميسي، إنهاجا، بيتشابو، زاير ايمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، لافالي، لوتيلييه، دوناروما".

 

 

يذكر أن سان جيرمان حسم تتويجه بلقب الدوري قبل جولة من انتهاء المسابقة متفوقا على ملاحقه لانس بفارق 4 نقاط.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل رسمي، خوضه لمواجهة ودية أمام نظيره النصر السعودي خلال فترة التحضير الصيفية للموسم الجديد.

وتوج فريق باريس سان جيرمان بشكل رسمي، بلقب الدوري الفرنسي للموسم الحالي، بعدما اعتلى صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 85 نقطة.

وحسب ما ذكره النادي الباريسي في بيان رسمي، فقد كشف خطة مبارياته الودية للصيف؛ من أجل الاستعداد للموسم الجديد، والتي ستشهد خوضه 3 مباريات ودية، التي سيخوضها في اليابان.

وذكر باريس سان جيرمان أنه سيواجه نظيره النصر السعودي في مباراة ودية يوم 25 يوليو المقبل، والمقرر خوضها في اليابان

كما سيواجه العملاق الباريسي نظيره سيريزو أوساكا الياباني في المواجهة الثانية وديًا، المقرر إقامتها في الثامن والعشرين من الشهر ذاته.

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