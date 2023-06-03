اليوم.. نظر دعوى منع تدفق اللاجئين إلى مصر

تستأنف محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المطالبة، بمنع تدفق اللاجئين على الأراضي المصرية.

تدفق اللاجئين

وحملت الدعوى رقم 77/23628 المقامة من عبد الرحمن عوف عبد الرحمن المحامي التي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق ملايين اللاجئين على أرض مصر، لما فيه من التغيير الديموجرافي للنسيج الاجتماعي المصري.

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وفي سياق آخر، كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن فرار أكثر من 100 ألف لاجئ من السودان حتى الآن إلى البلدان المجاورة.

وذكر فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن معظم الفارين هم من اللاجئين السودانيين الذين وصلوا إلى تشاد ومصر، وغالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى العائدين من لاجئي جنوب السودان الذين كانوا يقيمون في السودان.

مفوضية اللاجئين

ونقلًا عن الأمم المتحدة، وسّعت مفوضية اللاجئين وشركاؤها، نطاق الإغاثة مع زيادة المعابر الحدودية من السودان.

وذكر المتحدث أن الأمم المتحدة تجلب مواد إغاثة أساسية يقدر عددها بنحو 70 ألفًا من مخزوناتها العالمية، إلى تشاد والسودان.

وفي مصر قال المتحدث إن مفوضية شئون اللاجئين ووكالات الأمم المتحدة الأخرى تقوم بمهمة لتقييم احتياجات القادمين من السودان، كما توفر الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري المياه والغذاء والكراسي المتحركة ومستلزمات النظافة والصرف الصحي للوافدين الجدد.

وتعتزم المفوضية إطلاق خطة إقليمية مشتركة بين الوكالات، للاستجابة لاحتياجات اللاجئين.