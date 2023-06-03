المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الثانوية

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، استعداداتها لعقد امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية التي من المقرر أن تنطلق صباح اليوم السبت للقسم العلمي وبعد غدٍ للقسم الأدبي.

وأكد عبد الله سعيد مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، جاهزية جميع المدارس واللجان للامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، في حديث خاص لـ «فيتو»، إلي أن عدد الطلاب المتقدمين هذا العام بالمنطقة بلغ ٣٢٥ طالبًا وطالبة موزعين على ٣ إدارات، حيث تضم إدارة الخارجة ٩٩ طالبًا وطالبة منهم ٣٢ طالبًا بالقسم العلمي و٦٧ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، فيما تضم إدارة الداخلة ١٢٩ طالبًا وطالبة، منهم ٤٥ بالقسم العلمي و٨٤ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، أما إدارة الفرافرة فتضم ٩٧ طالبًا وطالبة، منهم ٣٩ بالقسم العلمي، و٥٨ طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

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وشدد على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.

ووجه مدير عام منطقة الوادي الجديد الأزهرية، كافة المسؤولين بالمنطقة، بضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية لتنظيم الامتحانات، مشددًا على التأكد من تأمين المنشآت كافة، وتشكيل لجان أمن بالمعاهد، لتحقيق الانضباط داخل اللجان. كما أكد الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظًا على سلامة الطلاب والمراقبين.

وأضاف، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية فى التباعد بين الطلاب مع وجود طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة، وأنه يتم عقد الامتحانات بواقع يوم لطلاب القسم الأدبى ويوم آخر لطلاب القسم العلمي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وتبدأ امتحانات القسم العلمي، اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023 وتنتهي الأربعاء الموافق 12 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.

القسم العلمي

السبت 3 يونيو: الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو: القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو: الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو: الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو: الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو: النحو

السبت 24 يونيو: الكيمياء

الأثنين 26 يونيو: الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الأثنين 3 يوليو: الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو: البلاغة

السبت 8 يوليو: التوحيد

الأثنين 10 يوليو: الصرف

الأربعاء 12 يوليو: التفسير

القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو: الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو: البلاغة

الأحد 11 يونيو: الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو: النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو: التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو: الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو: الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو: الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو: التوحيد

الأحد 9 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2021 - 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو الحالي، وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، على أن يمتحن طلاب القسم الأدبى فى يوم منفرد عن طلاب القسم العلمي، فيما تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالًا بالثورة، ويؤدي طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يومًا، بينما القسم الأدبى في 13 يومًا، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يومًا.