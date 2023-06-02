الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

مجلس الأمن يعلن دعم البعثة الأممية في السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أعلن مجلس الأمن الدولي، في البيان الصادر عنه اليوم الجمعة، عن  دعمه للبعثة الأممية في السودان.
 


مجلس الأمن يدعو لوقف القتال في السودان 

ودعا مجلس الأمن في بيانه إلى  وقف الأعمال العدائية والاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار في السودان وأدام عمليات النهب للمساعدات الإنسانية

 

وأعلنت الأمم المتحدة، في البيان الصادر عنها اليوم الجمعة، ان استهداف المؤسسات الإنسانية بالسودان يمنع من إيصال المساعدات إلى الملايين.

 

الأوضاع في السودان 

وقالت الأمم المتحدة، في بيانها، إن عمليات نهب المرافق الإنسانية في السودان مستمرة.

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بعد ساعات من إعلان السعودية والولايات المتحدة تعليق مفاوضات جدة، وفي الوقت الذي تبحث الأمم المتحدة، الجمعة، في مصير بعثتها، نشبت اشتباكات جديدة. 

 

وترددت أصداء القصف المدفعي في الخرطوم، اليوم الجمعة، في أعقاب انهيار الهدنة بين ميليشا الدعم السريع والجيش السوداني، الذي استقدم تعزيزات إلى العاصمة.

 

 

وأشار شهود عيان إلى سماع "أصوات قصف مدفعي في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون" في ضاحية أم درمان.

 

واندلع النزاع المسلح منذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، وأودت المعارك بأكثر من 1800 شخص.

 

 

 

وكشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 1.2 مليون شخص نزحوا داخليًا، فيما لجأ أكثر من نصف مليون شخص إلى الخارج.

 

هدن فاشلة

وتوصل الجانبان إلى أكثر من اتفاق تهدئة كان آخرها خلال مباحثات في مدينة جدة بوساطة سعودية-أمريكية، لكن الهدنة سرعان ما كانت تنهار في كل مرة، وتتجدد الاشتباكات خصوصا في الخرطوم وإقليم دارفور غربيّ البلاد.

 

وفي ما يبدو تمهيدًا لتصعيد إضافي محتمل في أعمال العنف، أعلن الجيش الجمعة استقدام تعزيزات للمشاركة "في عمليات منطقة الخرطوم المركزية".

 

وأشارت المحللة السودانية خلود خير من مركز "كونفلوانس أدفايزوري" ومقره في الخرطوم، الى أن الجيش يعتزم "شن هجوم واسع قريبًا (ضد قوات الدعم)، ولهذا انسحب" من المفاوضات في جدة.

 

انسحاب الجيش من المفاوضات

وأعلن الجيش السوادني تعليق مشاركته في المباحثات المستمرة منذ أسابيع، الأربعاء، متهمًا قوات الدعم بعدم الإيفاء بالتزاماتها باحترام الهدنة والانسحاب من المستشفيات ومنازل السكان.

 

وبعدما حمّلت طرفي النزاع مسئولية انهيار الهدنة والمباحثات في جدّة، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركات وقيود على تأشيرات الدخول لمسئولين على ارتباط بطرفي النزاع.

 

وتستهدف العقوبات الاقتصادية العديد من الشركات في قطاعات الصناعة والدفاع والتسلح بينها شركة "سودان ماستر تكنولوجي" التي تدعم الجيش.

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نص رسالة المجمع المقدس بشأن الأوضاع في السودان

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السودان مجلس الامن الخرطوم الأمم المتحدة

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