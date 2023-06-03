شعبة السيارات: بيع العربات بالدولار مخالف للقانون المصري

أكد منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات أن عملية بيع السيارات تام في السوق المصري داخل المعارض بالجنية المصري، وفي حال حاول أحد البيع بالدولار يكون مخالفة ويتعرض للعقوبة لأنه مخالف للقانون المصري.



البيع الوحيد للسيارات بالدولار يكون بالمناطق الحرة



وأوضح منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، أن المنطقة الحرة وحدها تشهد عمليات البيع بالدولار لأن هذه المناطق الحرة الوحيدة التي يسمح فيها بالتعامل بالدولار في البيع. وهي مناطق تعامل معاملة المناطق الأجنبية بمصر.



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والجدير بالذكر أن هناك عددا من شركات السيارات بمصر قد أعلن عن بيع سياراته في المناطق الحرة بصورة خاصة في الفترة الأخيرة بسبب الحاجة لتدبير الدولار وبالتالي توفيره من خلال عمليات بيع المناطق الحرة وليس داخل معارض السيارات بصورتها التقليدية. كما تحاول الشركات تدبير الدولار كذلك من خلال استيراد سيارات المصريين في الخارج وبيعها في المناطق الحرة.



بيع سيارات جيلي الحديثة بالمناطق الحرة

وقامت شركات مثل جيلي بالإعلان عن بيع سياراتها الكهربائية الأخيرة جيومتري في المنطقة الحرة وكذلك السيارة الكروس أوفر الأحدث التي قدمتها مؤخرًا GX3 برو.