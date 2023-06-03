السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المباحث تستمع لشهود العيان في مصرع مسنة دهستها سيارة بمصر الجديدة

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات واقعة مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها محور صلاح سالم بـمنطقة مصر الجديدة.

 

ولقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها صدمتها سيارة أثناء عبورها محور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

 

حادث مصر الجديدة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

Advertisements

حادث مصر الجديدة اليوم

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة محور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

 

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

 

خريطة السرعات بالطرق 2023 

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق  وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية  تجنبا للوقوع في الغرامات.

 

سرعات السيارات داخل المدن 2023 

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023 

60 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلومترًا في الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلومترًا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترًا في الساعة لباقي أنواع السيارات. 

السرعات بالطرق الصحراوية 2023 

الطرق الصحراوية  “ القاهرة - الإسكندرية  - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح -  الفيوم - وادى النطرون  - العلمين”.

70 كم  فى الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم فى الساعة لسيارات النقل.

90 كم  لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة.

حصيلة حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حادث مصر الجديدة مصر الجديدة محور صلاح سالم حادث مصر الجديدة اليوم مصر الجديدة اليوم اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تصدر تعليمات مهمة بشأن الحج.. وجهود مكثفة لضبط باقي المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تحريات مكثفة لحل لغز وفاة شاب إثر إصابته بحالة إعياء شديد في مصر القديمة

جثة شاب ملقاة في الشارع تثير الذعر بين المواطنين بالسلام

أمن القاهرة تكثف جهودها لضبط باقي المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

إخماد حريق نشب بمخلفات في منطقة الزمالك

جثة شاب أسفل عقار تثير الذعر بين المواطنين في الهرم

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بحدائق القبة

مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

صدمة لجماهير الأهلي، الشناوي خارج قائمة الأحمر أمام الوداد المغربي في النهائي الأفريقي

لقي مصرعه يوم زفاف ابنه، قرار من النيابة بشأن جثمان ضحية العاصفة الترابية بالشرقية

محمد بركات: محمد الشناوي سليم وهذا سبب استبعاده أمام الوداد

الزمالك يعلن تأسيس فريق الأمل.. اعرف التفاصيل

أسهل طرق تجديد باقة مكالمات فودافون

محمد رمضان يحقق رقما قياسيا جديدا بأحدث أغانيه (فيديو)

إسرائيل تحترق، اندلاع أكثر من 220 حريقا وانقطاع الكهرباء بعدة مدن (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

آل باتشينو يشكك في أبوته لطفله من صديقته الكويتية وأطباء يحذرونه

دراسة علمية حديثة تكشف البلد الأكثر سلبية في العالم

إجلاء الآلاف من مدينة في كندا بسبب حرائق الغابات

عالمة فنزويلية تدافع عن البيئة من خلال "حجرة في الفراغ"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار السكر اليوم الجمعة 2-6-2023 في السوق المحلي

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 2-6-2023 بالسوق المحلي

تعرف على سعر اليورو للبيع والشراء في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

كل المعلومات عن امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 3- 6-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 3 - 6 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مفتي الجمهورية يوضح حكم الشرع في 5 مسائل تخص الأضحية، أبرزها إخراج المال بدلًا من النحر

المزيد
الجريدة الرسمية