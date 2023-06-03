المباحث تستمع لشهود العيان في مصرع مسنة دهستها سيارة بمصر الجديدة

استمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات واقعة مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها محور صلاح سالم بـمنطقة مصر الجديدة.

ولقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها مصرعها صدمتها سيارة أثناء عبورها محور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث مصر الجديدة

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من من الأهالي مفاده وجود مصادمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

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حادث مصر الجديدة اليوم

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة محور صلاح سالم بمنطقة مصر الجديدة صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، لكنه فارق الحياة أثناء تلقيه الإسعافات الأولية.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

خريطة السرعات بالطرق 2023

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية تجنبا للوقوع في الغرامات.

سرعات السيارات داخل المدن 2023

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم في الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023

60 كيلومترًا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلومترًا في الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلومترًا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترًا في الساعة لباقي أنواع السيارات.

السرعات بالطرق الصحراوية 2023

الطرق الصحراوية “ القاهرة - الإسكندرية - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح - الفيوم - وادى النطرون - العلمين”.

70 كم فى الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم فى الساعة لسيارات النقل.

90 كم لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقى أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكى على طريق القاهرة العين السخنة.

حصيلة حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

- بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.