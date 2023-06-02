رئيس منطقة الأقصر يوجه بالعمل طوال الأسبوع خلال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

تستعد منطقة الأقصر الأزهرية بمحافظة الأقصر لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا للقسم العلمي وبعد غدٍ للقسم الأدبي، برئاسة الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية في تصريحات خاصة لـ"بوابة فيتو"، أن العمل طوال أيام الأسبوع خلال فترة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالمعاهد بداية من السبت ٢٠٢٣/٦/٣ م حتى ٢٠٢٣/٧/١٢ م، وذلك تنفيذا لتوجيهات وكيل الأزهر الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وذلك لبدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول؛ وانتظام العملية الامتحانية وحسن سيرها.

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وأكد خليفة على التزام جميع العاملين الحضور قبل انعقاد اللجان، مشددا على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب والطالبات الهاتف المحمول داخل لجان الامتحانات.



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

وتبدأ امتحانات القسم العلمي، السبت الموافق 3 يونيو 2023 وتنتهي الأربعاء الموافق 12 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى الأحد الموافق 2 يوليو 2023.



القسم العلمي

السبت 3 يونيو: الفقه – الحديث

الاثنين 5 يونيو: القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو: الجبر والهندسة الفراغية

السبت 10 يونيو: اللغة الأجنبية

الأثنين 12 يونيو: الاستاتيكا

الأربعاء 14 يونيو: الأدب والنصوص

السبت 17 يونيو: الأحياء

الأثنين 19 يونيو: التفاضل والتكامل

الأربعاء 21 يونيو: النحو

السبت 24 يونيو: الكيمياء

الأثنين 26 يونيو: الديناميكا

أجازة عيد الأضحى المبارك

الأثنين 3 يوليو: الفيزياء

الأربعاء 5 يوليو: البلاغة

السبت 8 يوليو: التوحيد

الأثنين 10 يوليو: الصرف

الأربعاء 12 يوليو: التفسير



القسم الأدبى

الأحد 4 يونيو: الفقه – الحديث

الثلاثاء 6 يونيو: القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو: البلاغة

الأحد 11 يونيو: الجغرافيا ( للمبصرين فقط)

الثلاثاء 13 يونيو: النحو

الخميس 15 يونيو: التفسير

الأحد 18 يونيو: التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو: الفلسفة والمنطق

الخميس 22 يونيو: الأدب والنصوص والمطالعة

الأحد 25 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

أجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو: الصرف – الإنشاء

الخميس 6 يوليو: التوحيد

الأحد 9 يوليو: اللغة الأجنبية الثانية

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