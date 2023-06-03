السبت 03 يونيو 2023
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أخبار مصر

15 نوعا من التطعيمات توفرها فاكسيرا للحماية من 6 أمراض، وهذه أسعارها

فاكسيرا، فيتو
فاكسيرا، فيتو

توفر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عددًا من التطعيمات المهمة والضرورية يبلغ عددها ١٥ تطعيمًا والتي يجب الحصول عليها سواء تطعيمات للأطفال تحمي من أمراض الروتا والالتهاب الرئوي والتهاب الكبدي أ أو تطعيمات الكبار منها تطعيمات السعار وتطعيم الحماية من سرطان عنق الرحم.

 

وتنشر فيتو قائمة بأسعار تطعيمات فاكسيرا 

تطعيمات فاكسيرا

كانت وزارة الصحة أعلنت إضافة منتجات جديدة من الأمصال لشركة فاكسيرا، مما كان له بالغ الأثر في تأمين احتياجات البلاد من اللقاحات الأساسية.

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أضافت وزارة الصحة أن الشركة تنفذ توريدات وزارة الصحة والسكان بنسبة 100%، مشيرة  إلى إنتاج حوالي 45 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا – سينوفاك» وتدشين أول خط للقاحي الخماسي وكبدي (ب) ضمن مراحل اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع الجهات المختلفة.

كشفت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا عن أهم الخدمات المقدمة بها للمرضى منها:

1- الكشف وصرف العلاج بقرارات نفقة الدولة لمرضى السكر وكذلك صرف حقنة RH من خلال قرارات نفقة الدولة.

2- تخصيص موقع وإنشاء عيادة معتمدة لعلاج فيروس C وفيروس B والكشف عن الأمراض غير السارية لتنفيذ البرنامج الرئاسي لدعم المنظومة الصحية في مصر (حملة 100 مليون صحة) والمساهمة فى برنامج الحكومة للقضاء على أمراض الفيروسات الكبدية من خلال إنتاج لقاح كبدي ب.
3- تطوير مركز الوحدة العلاجية بهدف استقبال المرضى بغرض توفير خدمة إعطاء الدم
4- تطوير مركز الغسيل الكلوي حيث تم زيادة عدد الأسرة من 10 أسرة إلى 18 سريرًا.
5- إنشاء مركز العلاج الطبيعي بهدف علاج  الأمراض الروماتيزمية وأمراض السمنة والنحافة وكذلك لمتابعة مرضى الهيموفيليا وأمراض العظام وعمل جلسات العلاج الطبيعي.
6- تطوير مركز الوراثة بهدف استحداث تحاليل جديدة من خلال لمركز الإرشاد الوراثي التابع لوزارة الصحة والسكان وذلك لتغطية محافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات المحيطة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لحديثي الولادة.

 

وكانت وزارة الصحة أعلنت توفير احتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري من وزارة الصحة والسكان والتي تشمل أهم التطعيمات منها:

 

اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري 

١- التطعيم الخماسي 
٢- التطعيم  الثلاثي 
٣- تطعيم كبدي ب رضع 
٤- تطعيم كبدي ب كبار 
٥- تطعيم ثنائي مدارس 
٦-  لقاح توكسيد التيتانوس 
٧- إم إم آر
٨- لقاح الكلب 
٩- لقاح سحائي ثنائي

 

أمصال ضد العقرب والثعبان

وأكدت توفير احتياجات البلاد من أمصال ضد العقرب والثعبان وآخرها إنتاج كميات وفيرة من مصل العقرب لمواجهة الأحداث الناتجة عن سيول محافظة أسوان، وكذلك أمصال تيتانوس 1500 وحدة، تيتانوس 30000 وحدة.

 

 

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