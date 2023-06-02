السفارة الأمريكية في القاهرة تكشف برنامج جيل بايدن خلال زيارتها لمصر (فيديو)

جيل بايدن، نشرت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو مصورا يرصد لحظة وصول جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مصر.

كما كشفت السفارة الأمريكية في القاهرة عبر منشورها عن البرنامج الذي تقوم به جيل بايدن خلال زيارتها لمصر.

وكتب السفارة الأمريكية على مقطع الفيديو: “سيدة أمريكا الأولى وصلت القاهرة اليوم.. وعلى مدار زيارتها، ستقوم د. بايدن بمقابلة مجموعة من السيدات والشباب”.

كما تسلط الضوء على الاستثمارات الامريكية لدعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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زيارة جيل بايدن للجامع الأزهر

وحرصت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، على زيارة الجامع الأزهر، اليوم الجمعة، وذلك على هامش زيارتها للقاهرة.

وظهرت "جيل بايدن" مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس؛ احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي قد وصلت في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.

واستقبلت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن، في مستهل زيارتها لمصر، التي تمتد على مدار يومين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي رحبا بالسيدة الأمريكية الأولى بقصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسي تحياته للرئيس الأمريكي جو بايدن، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

استقبال الرئيس السيسي للسيدة جيل بايدن

واستقبل الرئيس السيسي والسيدةُ قرينته، السيدةَ الأمريكية الأولى جيل بايدن، حيث رحب الرئيس السيسي والسيدة قرينته بالسيدة الأمريكية.

ونقل الرئيس عبد الفتاح السيسي تحياته إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبها قالت السيدة انتصار السيسي: تحل جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في بيان صحفي أمس الخميس أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

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