تزيين أعمدة الإنارة بالأسلاك لإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالوادي الجديد

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في رفع كفاءة الطرق الرئيسية بمدينة موط، وذلك بإنارة الأعمدة الرئيسية وتزيينها بالأسلاك المضيئة.

وأشار المهندس مجدي الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، إلى تزيين أعمدة الإنارة بالأسلاك المضيئة لتعطي مظهر جمالي وحضاري.

ولفت رئيس مركز الداخلة، إلى تزيين الجزر الوسطى بالشوارع الرئيسية بتركيب إضاءة تضفي لمسة جمالية على الشوارع,خاصة خلال الفترة المسائية حيث يفضل الكثير من أبناء واحة الداخلة الخروج إلى الشوارع والجلوس بالجزر الوسطى مع ذويهم وأسرهم.

Advertisements

وأشار رئيس مدينة الداخلة إلى أن أعمال التجميل سوف تنتقل إلى الشوارع الأخرى تباعا وفق الموازنة المتاحة ضمن خطة المحافظة لتجميل ورفع كفاءة الطرق على مستوى مدن المحافظة الخمسة بالخارجة والداخلة والفرافرة وباريس وبلاط.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لتجميل ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وبناء على تعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لشوارع مراكز المحافظة المختلفة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ