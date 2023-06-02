أخبار الأهلى، كولر يحاضر اللاعبين استعدادا لمباراة الوداد والأدارة توجه الشكر إلى نجم فريق السلة

أخبار الأهلى، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي



ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.





وتذاع مباراة الأهلى والوداد المغربي علي قناة أون تايم سبورت المصرية الأرضي وأيضا قناة بين سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية.

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خطة أهلى جدة في الصيف تتضمن الشناوى

وتبحث إدارة نادي أهلي جدة السعودي الصفقات المقترحة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، الصاعد حديثا لمنافسات دوري روشن للمحترفين.

والأهلي كان قد تأهل لدوري المحترفين السعودي، بعد أن قضى موسمًا واحدًا في دوري "يلو" للدرجة الأولى، وذلك بعد تصدره المسابقة بـ 72 نقطة.



وأشارت تقارير سعودية أن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، يبحث تدعيم صفوف الراقي بـ 8 محترفين جدد، للمنافسة على لقب دوري روشن للمحترفين.

الأهلى يوجه الشكر إلى أحمد إسماعيل لاعب فريق السلة

ووجهت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وحرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق.

مروان عطية: الغيابات لن تؤثر علينا وهدفنا التتويج بدورى الأبطال

وأكد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه لن يتأثر بغياب أي لاعب عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

وقال مروان عطية في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حال غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر وقائده فإن الفريق لن يتأثر وإن شاء الله الشناوي سوف يتواجد معانا في المباراة.

وأضاف عطية مباراة الوداد شوطين شوط هنا في القاهرة وشوط هناك في المغرب والأهلى يستهدف الفوز بالمباراتين وتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

أفشة لا نفكر في الثأر من هزيمة العام الماضي أمام الوداد

وأكد محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه لا يفكر في الثأر من الوداد البيضاوي المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023 وذلك الهزيمة في نهائي العام الماضي أمام بطل المغرب بهدفين دون رد.

وقال محمد مجدى أفشة في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك" لن نفكر في مباراة نهائي العام الماضي في الوقت الحالي امامنا مباراة نهائية بعد يومين نسعى للفوز بها على ملعبنا ووسط جماهيرنا قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب التى سوف تكون صعبة.

وواصل أفشة تصريحاته قائلًا " تواجد جماهير الاهلي في مباراة الوداد سوف يكون دافع كبير لتحقيق الفوز وتحقيق الهدف الأكبر بالحصول على اللقب الأفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعة الحمراء.

كولر يحاضر اللاعبين وفقرات متنوعة بمران الأهلي اليوم استعدادا لمواجهة الوداد

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانطلق مران الفريق بأداء مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانطلق مران الفريق بأداء مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

كولر والشناوي يتحدثان عن مباراة الوداد في مؤتمر صحفي غدًا

ويحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقام المؤتمر الصحفي في تمام السابعة والنصف من مساء غد السبت بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد القاهرة، حيث يتحدث الثنائي حول رؤيتهما لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوداد

ويعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يعقد في الرابعة عصر غد السبت.

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يعقد في الرابعة عصر غد السبت.