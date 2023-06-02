خبير: الاتجاه للاستثمار في الذهب والعقارات دليل على عدم الدراية بمزايا البورصة

قال سيف عوني خبير أسواق المال: إن التمويل من خلال السوق (سوق المال) أو البورصة، أهم وأفضل بكثير فى الوقت الحالى، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل من خلال البنوك، لافتا إلى وجود فجوة تمويلية كبيرة، وصعوبة في تمويل أي مشروع في الوقت الحالي، وهو أمر غير مريح للجميع.

وأضاف أن الفائدة البنكية فى الوقت الحالى كبيرة للغاية، والبنوك لديها تحفظ وتحوط كبير للغاية، لافتا إلى أن التمويل من القطاع الخاص (البورصة) جيد على المدى الطويل، ولكن تكلفة التمويل من الأسهم أعلى، ويمكن خلق قيمة أفضل ولكن أيضا المساهم يطلب عائدا يفوق الفائدة البنكية، وبشكل عام فأن البورصة ورغم كل شيء أفضل طالما كانت الفوائد البنكية متغيرة.

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وحول أبرز المشكلات التي يواجهها المستثمرين فى مصر، أكد ان مصر تعانى من عدم وجود الفرص الاستثمارية المتاحة والمناسبة للجميع، ففي فترات سابقة كانت هناك بدائل استثمارية مثل الاستثمار في الذهب والعقارات، والدليل على ذلك أن الإقبال على الذهب فى الفترة الأخيرة يرجع إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير وعدم القدرة على الاستثمار بها فاتجهوا للاستثمار فى الدولار وعندما ارتفع سعره اتجهوا إلى الذهب بكثافة، وهنا يتضح عدم وجود وعي بأهمية وكيفية الاستثمار في البورصة التي تمثل افضل طرق الاستثمار في الوقت الحالي.