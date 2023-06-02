الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

وزير الرياضة يحضر نهائي بطولة الجونة للإسكواش

أشرف صبحي
أشرف صبحي

بطولة الجونة للإسكواش، تواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في نهائي بطولة الجونة للإسكواش.

ونجحت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في الفوز ببطولة الجونة للإسكواش فئة السيدات بعد فوزها في النهائي على الفرنسية نيل جليس.

نتائج مباريات النصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2023 للرجال:
في مباراة دامت لمدة 110 دقائق، استطاع  اللاعب مصطفى عسل المصنف الثاني عالميا أن يفوز على اللاعب محمد الشوربجي المصنف الرابع عالميًّا بثلاثة مقابل شوطين لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-8،14-16، 6-11،11-2

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استطاع اللاعب علي فرج من مصر المصنف الثالث عالميًّا أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميًّا بثلاثة أشواط مقابل شوط ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7.

نتائج مباريات النصف النهائي  من بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش البلاتينية PSA 2023 للسيدات: 

في مباراة دامت لمدة ١٠٦ دقائق، استطاعت اللاعبة نوران جوهر من مصر المصنفة الثانية عالميًّا أن تفوز على مواطنتها اللاعبة هانيا حمامي المصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 15-13، 9-11، 17-15، 11-6.

استطاعت اللاعبة نيل جيليس المصنفة الثامنة عالميا أن تفوز على  اللاعبة نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًّا بثلاثة أشواط لتتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية لـ الإسكواش وجاءت نتيجة الأشواط كالآتي: 11-8، 11-9، 11-5.

 

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