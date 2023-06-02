الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة وفقا للقانون الجديد

الحيوانات الخطرة،
الحيوانات الخطرة، فيتو

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط اصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة.

1- الالتزام بوضع "الكمامة" الخاصة بالكلاب أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها.
2- تقييد الكلب بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليه.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب 
 

قانون تنظيم حيازة  الحيوانات الخطرة والكلاب، وضع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط استخراج تراخيص الكلاب.

وتستخرج التراخيص الخاصة بحيازة الكلاب من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى تحدد رسوم إصدارها اللائحة التنفيذية للقانون، وتقوم الهيئة بتحصيل تلك الرسوم.

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وتُنشئ الهيئة سجلات بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، تتضمن كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، ثم يُسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية "لوحة معدنية" تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه، ويتم تثبيته فى رقبة الكلب بصفة دائمة، وفى حالة فقدها يجب أن يطلب حائز الكلب علامة تعريفية جديدة مقابل أداء تكلفتها.

 

حيازة الحيوانات الخطرة 

 

ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الذي نشر فى الجريدة الرسمية ووافق عليه مجلس النواب.

ويهدف القانون إلى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيمًا لحيازة الكلاب غير الخطرة، وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

 

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