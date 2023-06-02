"التعاون للبترول" توقع بروتوكول تعاون مع أورنج مصر في أنشطة التحول الرقمي

شهد المهندس ناصر شومان رئيس التعاون للبترول والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورانج مصر للاتصالات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركتين في أنشطة التحول الرقمي والخدمات الرقمية، والتي تهدف لإتاحة شركة أورانج خدمة الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول وإتاحة خدمات المحفظة الإلكترونية أورنج كاش في عدد من محطات تموين السيارات التابعة لشركة التعاون للبترول بمحافظتي القاهرة والإسكندرية ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك كمرحلة تجريبية.

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شركة التعاون للبترول



وقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف حمدان مدير عام التسويق بشركة التعاون للبترول ونويل شاتو نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر.

وصرح المهندس ناصر شومان بأن هذا التوقيع يأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع في انشطة التحول الرقمي والدعم التكنولوجي لمسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة، مضيفا أن الشركة تهدف من خلاله إلى استحداث خدمات رقمية جديدة بعدد من محطاتها في مناطق حيوية كمرحلة تجريبية بما ينعكس إيجابًا في النهاية على تعدد وجودة الخدمات المقدمة لعملائها من خلال المحطات وتيسير استخدام الخدمات الرقمية.



وبهذه المناسبة، عبر المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر عن فخره بالتعاون مع شركة عريقة مثل "محطات وقود التعاون للبترول CPC" والتي تمتلك أكثر من 1200 محطة بترول تغطي جميع أنحاء الجمهورية.



وأضاف: "إن استخدام المحافظ الإلكترونية في محطات البنزين يعكس رؤيتنا المستقبلية وتطلعنا إلى الابتكار وتقديم حلول تكنولوجية رقمية تلبي احتياجات العملاء وتسهم في إثراء تجربتهم اليومية بطريقة أسهل وأسرع وأكثر كفاءة".

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