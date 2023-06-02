الأهلي أمام الوداد، أجنبى وحيد سجل للأحمر في نهائي دوري الأبطال
الأهلى امام الوداد، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي.
الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق
ويعد المهاجم الانجولى أمادو فلافيو لاعب النادي الأهلي السابق هو الأجنبي الوحيد الذي سجل مع المارد الأحمر خلال ال15 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في نهائيات دوري أبطال أفريقيا حيث سجل هدفًا في شباك فريق القطن الكاميروني في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.
هدافو الأهلى فى نهائيات دوري أبطال أفريقيا
1- أحرز محمود الخطيب 3 أهداف في شباك فريق اشانتى كوتوكو الغانى في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982 بواقع هدفين في لقاء الذهاب وهدف فى لقاء الإياب
2- سجل علاء ميهوب هدف في شباك فريق اشانتى كوتوكو الغانى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982
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3- سجل أيمن شوقي هدفا في شباك فريق الهلال السوداني في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987
4- أحرز سيد عبد الحفيظ هدفا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001
5- سجل خالد بيبو 3 أهداف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001
6- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005
7- سجل أسامة حسني هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005
8- أحرز محمد بركات هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005
9- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006
10- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006
11- سجل عماد النحاس هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007
12- أحرز وائل جمعة هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008
13- سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008
14- أحرز أحمد حسن هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008
15- سجل شادى محمد هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008
16- سجل السيد حمدى هدفا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012
17- أحرز محمد ناجى جدو هدفا في شباك فريق الترجى التونسي باياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012
18- سجل وليد سليمان هدفا في شباك فريق الترجى التونسي باياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012
19- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013
20- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي باياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013
21-سجل أحمد عبد الظاهر هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013
22- أحرز مؤمن زكريا هدفا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017
23- سجل وليد سليمان هدفين في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018
24- سجل عمرو السولية هدفا في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018
25- سجل عمرو السوليه هدفا في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020
26- أحرز محمد مجدى افشة هدفا في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020
27- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021
28- أحرز محمد مجدى افشة هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021
29- سجل عمرو السولية هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021
هدف آخر بنيران صديقة
الجدير بالذكر أن هناك هدف أحرزه مدافع الهلال السوداني بالخطأ في مرماه بنهائي دورى ابطال افريقيا عام 1987
15 مرة وصل فيها الأهلي إلى المباراة النهائية
وصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 15 مرة قبل ذلك، حيث فاز في 10 مرة وخسر في 5 مباريات.
مواجهات الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا
1- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982: الأهلي 4-1 أشانتي كوتوكو الغاني
2- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983: الأهلي 0-1 اشانتى كوتوكو الغانى
3- نهائي دوري ابطال اوروبا عام 1987: الأهلي 2-0 المريخ السوداني
4- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001: الأهلي 4-1 صن دوانز الجنوب أفريقي
5- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005: الأهلي 3-0 النجم الساحلي التونسي
6- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006: الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي
7- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2007: الأهلي 1-3 النجم الساحلي التونسي
8- نهائي دورى ابطال افريقيا عام 2008: الأهلي 4-2 القطن الكاميروني
9- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012: الأهلي 3-2 الترجي التونسي.
10- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013: الأهلي 3-1 أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي.
11- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017: الأهلي 1-2 الوداد المغربي.
12- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018: الأهلي 3-4 الترجي التونسي.
13- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020: الأهلي 2-1 الزمالك.
14- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021: الأهلي 3-0 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
15- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022: الأهلي 0 -2 الوداد البيضاوي المغربي.
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