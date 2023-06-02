الأهلي أمام الوداد، أجنبى وحيد سجل للأحمر في نهائي دوري الأبطال

الأهلى امام الوداد، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غد الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم النادي الأهلي السابق

ويعد المهاجم الانجولى أمادو فلافيو لاعب النادي الأهلي السابق هو الأجنبي الوحيد الذي سجل مع المارد الأحمر خلال ال15 مباراة التى خاضها الفريق الأحمر في نهائيات دوري أبطال أفريقيا حيث سجل هدفًا في شباك فريق القطن الكاميروني في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008 في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

Advertisements

هدافو الأهلى فى نهائيات دوري أبطال أفريقيا

1- أحرز محمود الخطيب 3 أهداف في شباك فريق اشانتى كوتوكو الغانى في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982 بواقع هدفين في لقاء الذهاب وهدف فى لقاء الإياب

2- سجل علاء ميهوب هدف في شباك فريق اشانتى كوتوكو الغانى في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982

-إعلانات-

3- سجل أيمن شوقي هدفا في شباك فريق الهلال السوداني في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987

4- أحرز سيد عبد الحفيظ هدفا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001

5- سجل خالد بيبو 3 أهداف في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001

6- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005

7- سجل أسامة حسني هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005

8- أحرز محمد بركات هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005

9- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006

10- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006

11- سجل عماد النحاس هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007

12- أحرز وائل جمعة هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008

13- سجل أمادو فلافيو هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008

14- أحرز أحمد حسن هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008

15- سجل شادى محمد هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2008

16- سجل السيد حمدى هدفا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012

17- أحرز محمد ناجى جدو هدفا في شباك فريق الترجى التونسي باياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012

18- سجل وليد سليمان هدفا في شباك فريق الترجى التونسي باياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012

19- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013

20- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي باياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013

21-سجل أحمد عبد الظاهر هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013

22- أحرز مؤمن زكريا هدفا في شباك فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017

23- سجل وليد سليمان هدفين في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018

24- سجل عمرو السولية هدفا في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018

25- سجل عمرو السوليه هدفا في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020

26- أحرز محمد مجدى افشة هدفا في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020

27- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

28- أحرز محمد مجدى افشة هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

29- سجل عمرو السولية هدفًا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021

هدف آخر بنيران صديقة

الجدير بالذكر أن هناك هدف أحرزه مدافع الهلال السوداني بالخطأ في مرماه بنهائي دورى ابطال افريقيا عام 1987

15 مرة وصل فيها الأهلي إلى المباراة النهائية

وصعد المارد الأحمر إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 15 مرة قبل ذلك، حيث فاز في 10 مرة وخسر في 5 مباريات.

مواجهات الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982: الأهلي 4-1 أشانتي كوتوكو الغاني

2- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983: الأهلي 0-1 اشانتى كوتوكو الغانى

3- نهائي دوري ابطال اوروبا عام 1987: الأهلي 2-0 المريخ السوداني

4- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2001: الأهلي 4-1 صن دوانز الجنوب أفريقي

5- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2005: الأهلي 3-0 النجم الساحلي التونسي

6- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2006: الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي

7- نهائي دوري ابطال افريقيا عام 2007: الأهلي 1-3 النجم الساحلي التونسي

8- نهائي دورى ابطال افريقيا عام 2008: الأهلي 4-2 القطن الكاميروني

9- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012: الأهلي 3-2 الترجي التونسي.

10- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013: الأهلي 3-1 أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي.

11- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2017: الأهلي 1-2 الوداد المغربي.

12- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018: الأهلي 3-4 الترجي التونسي.

13- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020: الأهلي 2-1 الزمالك.

14- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021: الأهلي 3-0 كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

15- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022: الأهلي 0 -2 الوداد البيضاوي المغربي.