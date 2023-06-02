انتهاء أعمال أول أيام رصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

انتهت اليوم الجمعة، أعمال أول أيام رصد درجات نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، داخل الكنترول على أن تستمر أعمال رصد الدرجات لمدة يومان اخران من الأسبوع المقبل.

انتهاء أعمال التصحيح

وانتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من أعمال تصحيح الامتحانات، والتى استمرت أسبوعا كاملا حيث بدأت عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بمختلف اللجان التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

شكاوى من امتحانات الدراسات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن تصحيح عينة عشوائية من إجابات طلاب الشهادة الإعدادية من جميع الإدارات التعليمية، للوقوف على مستوى إجابات الطلاب، بعد الشكاوى التى وردت من صعوبة الامتحان.

Advertisements

كما أعلنت المديرية أنه سيتم محاسبة المتسبب فى ذلك مع مراعاة مصلحة أبنائنا الطلاب فى عمليات تصحيح الامتحان.

شكاوى من امتحان الدراسات الاجتماعية بالمنوفية

واشتكى العديد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، من صعوبة بعض الجزئيات الواردة فى أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، والذى أداه الطلاب الثلاثاء الماضى.

نسبة النجاح بعد تصحيح عينة عشوائية لامتحان الدراسات للإعدادية

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نسبة النجاح في العينة العشوائية التى تم تصحيحها لامتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالمنوفية، جاءت مرتفعة.

وأشار المصدر فى تصريحات لـ "فيتو" إلى أن نسبة النجاح بعد تصحيح حوالى 12 ألف ورقة إجابة لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية من مختلف الإدارات التعليمية بلغت 95%.

وأضاف المصدر أنه لن يتم الالتزام الحرفى بنموذج الإجابة الخاص بالمادة فى العديد من الجزئيات فى السؤال الخاص بالجغرافيا ويعض الجزئيات فى الأسئلة الخاصة بالتاريخ، وذلك نظرًا للغط الشديد الذي أحدثه الامتحان بين الطلاب وأولياء الأمور

بدء تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وبدأت عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، وذلك بعد ساعات من انتهاء الامتحانات الأربعاء، واستمرت عملية التصحيح أسبوعًا كاملًا.



امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأنهى 82 ألفا و557 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، بـ 399 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، الأربعاء الماضى.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنوفية، عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد وجمع الدرجات، ثم اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب.