الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

جثة شاب أسفل عقار تثير الذعر بين المواطنين في الهرم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

حالى من الرعب والذعر شهدتها منطقة الهرم بمحافظة الجيزة عقب العثور على جثة شاب أسفل أحد العقارات السكنية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة

 

العثور على جثة شاب فى الهرم

تلقى قسم شرطة الهرم  بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أسفل عقار سكنى، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة وكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

ورجحت الأولية، إن المتوفى أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من شرفة شقته بمنطقة الهرم، ولا توجد شبهة جنائية فى الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية، فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهرم العثور على جثة شاب فى الهرم محافظة الجيزة قسم شرطة الهرم اخبار الحوادث الحوادث اليوم

مواد متعلقة

مصرع شخص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بحدائق القبة

مصرع سيدة دهستها سيارة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بينهما في عين شمس

حبس 9 تجار لحيازتهم مواد مخدرة بدمياط

المباحث تستمع لأقوال مصابي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

ضبط موظف سرق مبلغا ماليا من داخل شركة شهيرة بالنزهة

القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالى من داخل شقة بمصر القديمة

ضبط عامل سرق هاتفا محمولا من داخل فيلا بالتجمع الخامس

الأكثر قراءة

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

تصاعد الاشتباكات في إثيوبيا بسبب هدم المساجد

محافظ الغربية ينعي محمد ورضوى ضحايا حمام السباحة

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

ثبات سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللون الأسود في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد

تفسير حلم التأخير عن الامتحان في المنام وعلاقته بالوقوع في بعض المشاكل

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وقدوم مال وخير كثير

المزيد
الجريدة الرسمية