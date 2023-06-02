الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

حقيقة الصورة المتداولة "للطالب الغشاش" داخل لجنة امتحانية بجامعة الدلتا التكنولوجية

الصورة المتداولة،فيتو
الصورة المتداولة،فيتو

انتشرت بشكل كبير على صفحات التواصل الاجتماعى صورة لأحد الطلاب الجامعيين أثناء أدائه للامتحانات ويقف خلف عميد الجامعة  أثناء مرورة علي اللجان الامتحانية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية، وتمت عنونة الصورة بعنوان "رصيده من الستر خلص".

 

وتبين أن الصورة لأحد طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية الموجودة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وتم التقاط الصورة للطالب أثناء مرور الدكتور عربي السيد كشك رئيس الجامعة وتم التقاطها بشكل يوحى بأن الطالب يقوم بالغش.

 

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تواصلت جريدة "فيتو" مع الدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية للوقوف على حقيقة الأمر حيث أوضح أن الطالب لم يكن فى حالة غش مطلقًا كما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

 

وأضاف رئيس الجامعة أن الصورة تم التقاطها قبل التحدث مع الطالب الذى كان فى حالة تركيز شديدة ويستخدم الآلة الحاسبة فقط، لافتًا إلى أنه لم يتم ضبط أى حالة غش أثناء مروره على اللجان الامتحانية.

 

وطالب رئيس الجامعة رواد مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة خاصة وأن مثل تلك الأمور من شأنها أن تتسبب فى التأثير على نفسية الطالب دون أى سبب يذكر.

 

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جامعة الدلتا التكنولوجية محافظة المنوفية مركز قويسنا

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