20 رئيس دولة و45 وزيرا يشاركون في حفل تنصيب أردوغان

حفل تنصيب أردوغان، تستعد أنقرة لتنظيم حفل تنصيب الرئيس رجب طيب أردوغان بعد فوزه في ماراثون الانتخابات الرئاسية التركية وحصوله على 52.18% بإجمالي أصوات 27 مليونا و834 ألفا.

ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من القادة والرؤساء الأجانب خلال حفل تنصيب أردوغان، كما كشفت وسائل الإعلام التركية عن تفاصيل برنامج أردوغان الحافل يوم السبت، والذي يتضمن زيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية كمال أتاتورك، وأداء اليمين، وكذلك الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة.

مراسم تنصيب الرئيس التركي

وقال رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، إن حفل تنصيب رجب طيب أردوغان سيكون بمشاركة قادة أجانب، مضيفا: "سيقوم الرئيس رجب طيب أردوغان غدا السبت بأداء اليمين في البرلمان.. من ثم سيقوم بزيارة ضريح أتاتورك.. وبعد ذلك سيقام حفل التنصيب الذي سيحضره القادة الأجانب، ثم سيكون هناك عشاء".

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وأضاف: "أعتقد أنه بعد الحفل، سيعلن الرئيس أردوغان عن التكوين الجديد لمجلس الوزراء".

حفل تنصيب أردوغان

وفي وقت سابق، قال المستشار الرئاسي محمد أوشوم، إن مراسم تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان ستقام السبت 3 يونيو.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، سيحضر ما لا يقل عن 20 رئيس دولة و45 وزيرا مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة غدا السبت 3 يونيو.

وقال مصدر تركي للشبكة الروسية: "نتوقع أن يحضر 20 رئيس دولة و45 وزيرا من دول مختلفة حفل تنصيب الرئيس أردوغان.. ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. كما سيحضر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج".

ومن المقرر أن يمثل روسيا في الحفل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حلف الناتو أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج سيزور أنقرة السبت لحضور مراسم تنصيب أردوغان رئيسًا لتركيا لولاية جديدة، وسيجري محادثات معه.

وتأتي زيارة ستولتنبرج في وقت يتزايد فيه الضغط على إردوغان لوقف عرقلة انضمام السويد إلى الحلف. وقال الأمين العام للحلف الخميس إنه سيزور تركيا للمطالبة بانضمام السويد حتى "تصبح عضوا في الحلف في أسرع وقت ممكن".

فوز رجب طيب أردوغان في انتخابات تركيا

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ الرئاسة بعد حصوله على 52.18% بإجمالي أصوات 27 مليونا و834 ألف صوت.

وأضافت الهيئة بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن بعد إعلان نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، حصول المرشح الرئاسي وزعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو على 47.82% أي ما يعادل 25 مليونا و504 ألفا صوت.

كما أوضحت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية وصلت إلى 85.72%، أي مشاركة 52 مليون ناخب في الجولة الثانية.