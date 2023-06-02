أحمد قندوسي: تواجد جماهير الأهلي دافع كبير لحسم النهائي الأفريقي بالقاهرة (فيديو)

احمد قندوسى، قال أحمد قندوسى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حضور جماهير القلعه الحمراء بكثافة في مدرجات ملعب القاهرة الدولي بمباراة ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي سوف يكون الدافع الأكبر للاعبين لتحقيق نتيجة كبيرة على بطل المغرب.

أحمد قندوسى لاعب وسط النادى الأهلى

وقال أحمد قندوسى في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجود الجماهير سوف يمنحنا دفعة كبيرة لتحقيق فوز كبير بلقاء الذهاب بالقاهرة يؤمن حظوظنا قبل خوض مباراة الإياب بالمغرب.

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وواصل أحمد قندوسى تصريحاته قائلًا" استعددنا جيدا لمواجهة الوداد وتستهدف الفوز باللقب الأفريقي وإسعاد جماهير النادي الاهلي الكبيرة.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.