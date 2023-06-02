أزمة في مجموعة الزمالك بالبطولة العربية بسبب النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي الذي يلعب ضمن صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، خوض معسكر في اليابان، استعدادا للموسم الجديد، في الفترة من 21 إلى 29 يوليو المقبل.

وأثار اختيار النصر موعدا من 21 إلى 29 يوليو المقبل جدلا واسعا بسبب أن من المقرر أن تقام مرحلة المجموعات للبطولة العربية في الفترة بين 20 يوليو وحتى 5 أغسطس في المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

وتضم مجموعة الزمالك في البطولة العربية كلا من النصر والشباب السعوديان والاتحاد المنستيري.

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ولم يصدر الاتحاد العربي لكرة القدم بيانا رسميا يوضح حقيقة تأجيل مباريات النصر في دور المجموعات بالبطولة العربية أو حلا لهذه الأزمة بتأجيل دور المجموعات.

الاتحاد المنستيري آخر المتأهلين لمجموعة الزمالك

وكان نادي الاتحاد المنستيري التونسي، فاز على نظيره المحرق البحريني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الشيخ علي بن محمد آل خليف، فى إياب مرحلة التصفيات الثانية والأخيرة المؤهلة إلى دور المجموعات فى البطولة العربية.

وفي مباراة الذهاب فاز الاتحاد المنستيرى على المحرق البحرينى بهدفين نظيفين، ليتأهل الاتحاد المنستيري لدور المجموعات بنتيجة 3/0 بمجموع المبارتين.

وبهذا الفوز يتأهل الاتحاد المنستيري إلى مجموعة الزمالك في البطولة العربية والتي تضم بجانبما كلا من النصر والشباب السعوديان.

بطولة الأندية العربية أبطال الدوري

وانطلقت المسابقة للمرة الأولى تاريخيا خلال عام 1982 تحت مُسمى "بطولة الأندية العربية أبطال الدوري"، والتي أقيمت منها 17 نسخة واستمرت حتى عام 2001.

النسخة الأولى أقيمت في العراق، وحل فريق الشرطة العراقي في المركز الأول، ثم النجمة اللبناني وصيفا وبعدهما الأهلي الأردني بالمركز الثالث، ثم أقيمت النسخة الثانية في السعودية عام 1984، ونجح فريق الاتفاق السعودي في التتويج باللقب، وجاء القنيطرة المغربي وصيفًا والرفاع البحريني بالمركز الثالث.

وعاد العراق ليحتضن منافسات النسخة الثالثة، وتوج فريق الرشيد العراقي باللقب عام 1985 وحل اتحاد الحراش الجزائري وصيفًا ثم النجمة اللبناني بالمركز الثالث، وفي العام التالي أقيمت النسخة الرابعة في تونس، وتوج الرشيد باللقب للمرة الثانية على التوالي، وحل الترجي التونسي والهلال السعودي في المركزين الثاني والثالث بالترتيب.

ومجددًا اعتلى نادي الرشيد منصة التتويج باللقب في النسخة الخامسة عام 1987 بالسعودية، متفوقا على الاتحاد السعودي صاحب المركز الثاني آنذاك، بينما استعاد الاتفاق السعودي اللقب في النسخة السادسة بالإمارات عام 1988، بينما جاء الأفريقي التونسي وصيفًا في الترتيب النهائي للبطولة.

واحتضن المغرب منافسات النسخة السابعة عام 1989، ونجح الوداد البيضاوي في التتويج باللقب بينما جاء الهلال السعودي وصيفًا، ثم أقيمت النسخة الثامنة في قطر عام 1992 بعد توقف دام ثلاث سنوات، وارتقى الشباب السعودي لمنصة التتويج وجاء العربي القطري في المركز الثاني.

ولعبت النسخة التاسعة في تونس عام 1992 أيضًا وتوج فريق الترجي حينها باللقب، فيما جاء الاتحاد السعودي وصيفًا، ثم وداد تلمسان الجزائري والقادسية الكويتي معًا في المركز الثالث.

واحتضن الهلال السعودي النسخة العاشرة عام 1994 وتوج باللقب آنذاك، فيما حل مواطنه الاتحاد بالمركز الثاني، وحافظ الهلال على لقبه بعد عام واحد في النسخة الحادية عشر، بينما جاء الترجي التونسي وصيفًا.



وأقيمت النسخة الثانية عشرة في مصر، وتوج الأهلي المصري باللقب وقتها عام 1996 فيما جاء الرجاء المغربي بالمركز الثاني، بينما لُعبت النسخة التالية من البطولة في تونس عام 1997 واعتلى الإفريقي التونسي منصة التتويج آنذاك.



النسخة الرابعة عشرة لُعبت في السعودية عام 1998، ونجح في التتويج باللقب فريق وداد تلمسان الجزائري، بينما جاء الشباب السعودي بالمركز الثاني.



وعادت النسخة الخامسة عشرة إلى مصر خلال عام 1999، وارتقى الشباب السعودي منصة التتويج باللقب فيما جاء الجيش السوري وصيفًا، والسالمية الكويتي والأهلي المصري معًا في المركز الثالث.



وتوج الصفاقسي التونسي بطلًا للنسخة السادسة عشر في السعودية عام 2000، بينما حل الجيش السوري بالمركز الثاني آنذاك، فيما اقتنص السد القطري لقب النسخة الأخيرة تحت هذا المُسمى على ملعبه في عام 2001، فيما جاء مولودية وهران الجزائري في الوصافة.





بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة)

أقيمت المسابقة تحت مُسمى بطولة الأندية العربية الأبطال (النخبة) خلال 7 نسخ بين عامي 1995 و2001، وانطلقت للمرة الأولى في السعودية وتوج باللقب فريق الشباب السعودي.



ولُعبت النسخة الثانية من البطولة في تونس عام 1996 وتوج بها الترجي التونسي، بينما اقتنص الأهلي المصري كأس النسخة الثالثة في المغرب خلال العام التالي مباشرة.



وحافظ الأهلي المصري على اللقب في النسخة الرابعة عام 1998 في تونس، بينما جاء الإفريقي التونسي وصيفا له آنذاك.



وتوج مولودية وهران الجزائري بلقب البطولة في نسختها الخامسة في سوريا خلال عام 1999، فيما اقتنص الشباب السعودي الكأس في النسخة السادسة عام 2000 في الأردن.



وأسدل الستار على البطولة تحت هذا المسمى خلال نسخة سوريا عام 2001 حين توج باللقب فريق الهلال السعودي بينما جاء مواطنه النصر في المركز الثاني.



دوري أبطال العرب

ظهر مُسمى دوري أبطال العرب في 6 نسخ مختلفة بين عامي 2003 و2009، وأقيمت النسخة الأولى منها في موسم 2003-2004 بمشاركة 32 فريقًا من 17 بلدًا مختلفًا، وتوج باللقب وقتها فريق الصفاقسي التونسي بينما جاء الإسماعيلي المصري وصيفًا.



النسخة الثانية من دوري أبطال العرب أقيمت بمشاركة 32 فريقًا من 17 بلدًا أيضًا، ولُعبت المباراة النهائية في مدينة جدة وتوج باللقب فريق الاتحاد السعودي خلال موسم 2004-2005.



وتوج الرجاء المغربي باللقب في النسخة الثالثة خلال موسم 2005-2006 بعد فوزه في المباراة النهائية على إنبي المصري، بينما نجح وفاق سطيف الجزائري في التتويج بالكأس الرابعة موسم 2006-2007 فيما جاء الفيصلي الأردني وصيفًا.



وحافظ وفاق سطيف على اللقب في النسخة الخامسة موسم 2007-2008 بينما جاء الوداد المغربي وصيفًا، فيما توج الترجي بالكأس السادسة والأخيرة تحت هذا المُسمى في 2008-2009 وحل الوداد في المركز الثاني.



كأس الاتحاد العربي للأندية

ظهر مُسمى كأس الاتحاد العربي للأندية خلال مرة واحدة فقط، في النسخة التي أقيمت موسم 2012-2013 بمشاركة 22 فريقا من 18 بلدًا مختلفًا.



وأقيمت المباراة النهائية في الجزائر وتوج اتحاد العاصمة الجزائري باللقب بينما جاء العربي الكويتي في المركز الثاني.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تحول المُسمى في النسخة التالية إلى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، خلال موسم 2020-2021، وشهدت حالة كبيرة من التنافس بين كافة الفرق.

وتوج فريق الرجاء المغربي باللقب بعد فوزه على الاتحاد السعودي في المباراة النهائية بالمغرب.