الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

مروان عطية: الغيابات لن تؤثر علينا وهدفنا التتويج بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

مروان عطية لاعب الأهلى،
مروان عطية لاعب الأهلى، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، أكد مروان عطية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن فريقه لن يتأثر بغياب أي لاعب عن مباراة الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها مساء بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.

مروان عطية لاعب وسط النادى الأهلى

وقال مروان عطية في تصريحات للصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حال غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر وقائده فإن الفريق لن يتأثر وإن شاء الله الشناوي سوف يتواجد معانا في المباراة.

 

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 وأضاف عطية مباراة الوداد شوطين شوط هنا في القاهرة وشوط هناك في المغرب والأهلى يستهدف الفوز بالمباراتين وتحقيق اللقب الإفريقي للمرة الحادية عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

 

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والوداد المغربي

ويدير اللقاء الحكم الدولي الليبي معتز الشلماني وعلي تقنية الفيديو VAR التونسي هيثم قيراط والجزائري مصطفى غربال مساعد VAR  والكاميروني فومو كارين مساعد ثان على تقنية VAR.

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي
10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

 

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