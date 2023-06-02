16 يونيو.. إطلاق أكبر ماراثون لـ"الإسكيت" في مصر والشرق الأوسط ببورسعيد

تستعد بورسعيد لإطلاق أكبر ماراثون لـ"الاسكيت" في مصر والشرق الأوسط في نسخته الثانية، وذلك يوم الجمعة 16 يونيو، تحت رعاية اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وهيئة تنشيط السياحة.

يأتي هذا الحدث في ضوء استعدادات هيئة تنشيط السياحة لاستقبال موسم صيف 2023 من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع روح العصر،ومنها "السياحة الرياضية" والتي تحوز على اهتمام قطاع كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة، وتعد إضافة لتنويع المنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية.

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إطلاق أكبر ماراثون لـ"الاسكيت"، ببورسعيد

وتوجه دعوة مفتوحة مجانية في مصر، لمحبي رياضة الإسكيت - التزلج بالعجلات -من جميع أنحاء الجمهورية، وإقامة أول مضمار مفتوح للتسابق في الشرق الأوسط، وذلك بشارع عاطف السادات بطول 4 كيلو مترات تقريبا، بمشاركة حوالي 5 آلاف متسابق.

ومن جانبه، أشار محمد أبو الدهب، نائب مدير هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد، إلى أن الماراثون يقام تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة، وبالتنسيق مع محافظة بورسعيد، ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، ويعد خطوة أولى لتدشين موسم صيف 2023، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية، وأن الهيئة حريصة على إضافة أنماط سياحية جديدة تتماشى مع روح العصر، وتضفي مزيدا من التنوع والثراء للمنتج السياحي ببورسعيد ومنها السياحة الرياضية.

إطلاق أكبر ماراثون لـ"الاسكيت"، ببورسعيد