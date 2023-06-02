تفاصيل واستخدامات البطاقات مسبقة الدفع

البطاقات مسبقة الدفع هي بطاقات دفع إلكترونية صادرة عن البنك وليست مرتبطة بحساب بنكي حيث يتم تغذيتها مسبقًا من قبل العملاء بحيث يمكن استخدامها في المعاملات.

البطاقات المدفوعة مقدمًا

هي بطاقة دفع إلكترونية مصدرة من قبل البنك وتكون غير مرتبطة بحساب بنكي حيث يتم تغذيتها مقدمًا من قبل العملاء ويمكن استخدامها في المعاملات التالية:

السحب والإيداع النقدي من ماكينات الصراف الآلي

شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو مواقع التجارة الإلكترونية

استقبال التحويلات

الاستعلام عن رصيد البطاقة

وخلال شهر مارس كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصري، بما في ذلك بطاقات الدفع الفوري والبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، إلى 57.475 مليون في عام 2022.

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عدد بطاقات الدفع الالكتروني

وذكر البنك المركزي المصري في تقرير حديث له، أن عدد بطاقات الدفع الإلكتروني بلغ 26.280 مليون بطاقة في عام 2017، و29.808 مليون في عام 2018، و36.965 مليون في عام 2019، و44.826 مليون في عام 2020، و52.090 مليون في عام 2021.

البطاقات مسبقة الدفع في البنوك

وبحسب البنك المركزي، بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع في البنوك نحو 28.636 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد بطاقات الخصم نحو 23.837 مليون بطاقة، وسجل عدد بطاقات الائتمان 5.001 مليون بطاقة عام 2022.

قانون البنك المركزي

يواجه الجهاز المصرفي الرسمي الممارسات غير المشروعة، عبر عدة إجراءات، وخاصة حال عدم التزام البنوك بأحكام القانون.

حالات فرض الجزاءات

قانون البنك المركزي، وفى هذا الشأن، نص القانون فى المادة 146 منه على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (١٤٧) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية:

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملًا بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون.

3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.

4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة.

5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين.

6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.

7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك.

8-وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.

حالات يجوز لمجلس الإدارة اتخاذ أي إجراء

قانون البنك المركزي، وطبقا للقانون، فإنه في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون، يجوز لمجلس الإدارة، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة

• تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية.

• التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي.

• توفير تمويل إضافي، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي.

• تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية.

• تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك.

• حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.

• تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذا القانون.

• تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي.

• الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة.

• ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة.

• إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض أنشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة.

• تقديم خطة لإعادة الهيكلة، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين، يوافق عليها البنك المركزي

• تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.

• تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

• حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازمًا.

• الاندماج في بنك آخر.