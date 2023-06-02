الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

الكشف على 887 مواطنا في قافلة طبية ضمن "حياة كريمة" بنجع حمادي

قافلة طبية،فيتو
قافلة طبية،فيتو

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية الشاورية التابعة لمركز نجع حمادي ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

 

وأضاف الداودي أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 887 مواطنا فى 7 تخصصات طبية بواقع " 224 حالة طب أطفال، 207 حالة أمراض باطنة، 172 حالة أمراض جلدية وتناسلية، 92 طب وجراحة الفم والأسنان، 71 حالة أمراض نساء وتوليد، 69 حالة جراحة عامة، 48 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 79 حالة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.


‏‪ ‬
و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم ايضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية ووخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة، حضرهما 74 مواطنا.

 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة أشرف الداودي محافظ قنا اللواء أشرف الداودى محافظ قنا قنا محافظ قنا مبادرة حياة كريمة مركز نجع حمادي

مواد متعلقة

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتى قنا وسوهاج (صور)

استعدادات التموين لعيد الأضحى المبارك بمحافظة قنا 

إزالة 15 حالة تعديات على الأراضي الزراعية في قنا

ضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في قنا

الأكثر قراءة

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

أزمة في مجموعة الزمالك بالبطولة العربية بسبب النصر السعودي

من قصر الاتحادية.. رسالة قرينة جو بايدن للرئيس السيسي

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

نبيل الحلفاوي يكشف سبب عدم حضوره حفل افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وقدوم مال وخير كثير

باحث بهيئة كبار العلماء: العفو والتسامح يدخل الجنة

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية