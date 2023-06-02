الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

انطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك فى مساجد محافظة الوادى الجديد

مبادرة اعرف قدر نبيك
مبادرة اعرف قدر نبيك بالوادي الجديد، فيتو

أطلقت مديرية أوقاف الوادي الجديد مبادرة “اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)” من المركز الثقافي بمدينة  الخارجة، بحضور جمع غفير من طلبة المركز الثقافي.  

 

وأكد الدكتور محمود جاهين مدير عام أوقاف الوادي الجديد، أن هذه المبادرة دعوة إلى معالي الأمور والأخلاق، وإلى التخلق بأخلاق سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم), وأن التخلق بأخلاقه لن يكون إلا بمعرفة قدره (صلى الله عليه وسلم)، وتدعو إلى استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب. 

Advertisements

 وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

 

  وأكد الشيخ حسن عبد الحافظ مدير شئون الإدارات بأوقاف الوادي الجديد، خلال كلمته في الندوة، أن دين الإسلام هو دين التوكل والأخذ بالأسباب، وأن حب النبى واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، بل يدفعان بقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.  

 وأضاف الشيخ حسن في كلمته، أن حب النبي واتباع هديه هما من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، وأن من يحب النبي بصدق فإنه يتحلى بالأخلاق الكريمة مثل الصدق والأمانة والوفاء.    

 

تأتي المبادرة في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

مبادرة “اعرف قدر نبيك صلى الله عليه وسلم” المبادرة القيم الاخلاقية النبي صلى الله عليه وسلم الوادى الجديد أوقاف الوادى الجديد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مديرية اوقاف الوادى الجديد

الأكثر قراءة

ميرهان حسين تعلن اعتزالها الفن

تشكيل الزمالك ضد اليمن، سامسون وبلحاج يقودان الهجوم

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

أول رد من حورية فرغلي على عرض زواج مقابل مليون دولار

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

تصاعد الاشتباكات في إثيوبيا بسبب هدم المساجد

محافظ الغربية ينعي محمد ورضوى ضحايا حمام السباحة

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

دراسة: أحجام وتصميمات مخ الإنسان تحدد أفكاره وسلوكه ومشاعره

حظك اليوم توقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 ابراج الجدي والدلو والحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

المزيد

خدمات

المزيد

شقق الإسكان الاجتماعي، هل من حق جهة التمويل أن تطلب ضمانات إضافية ؟

ثبات سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة في البنك المركزي

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللون الأسود في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد

تفسير حلم التأخير عن الامتحان في المنام وعلاقته بالوقوع في بعض المشاكل

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وقدوم مال وخير كثير

المزيد
الجريدة الرسمية