انطلاق مبادرة اعرف قدر نبيك فى مساجد محافظة الوادى الجديد

أطلقت مديرية أوقاف الوادي الجديد مبادرة “اعرف قدر نبيك (صلى الله ‏عليه ‏وسلم)” من المركز الثقافي بمدينة الخارجة، بحضور جمع غفير من طلبة المركز الثقافي.

وأكد الدكتور محمود جاهين مدير عام أوقاف الوادي الجديد، أن هذه المبادرة دعوة إلى معالي الأمور والأخلاق، وإلى التخلق بأخلاق سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم), وأن التخلق بأخلاقه لن يكون إلا بمعرفة قدره (صلى الله عليه وسلم)، وتدعو إلى استعادة القيم الأخلاقية والإنسانية والبحث في أعظم وأشرف سيرة في الوجود، لنتعلم من سيرة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) الصدق والوفاء والإخلاص والأدب.

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وأوضح مدير أوقاف الوادي الجديد، أن حب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واتباع هديه من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، فمن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يمكن أن يكون كذابًا، ولا غشاشًا ولا محتكرًا ولا يأكل الحرام، ومن يحب سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بصدق تجده محبًا لوطنه، لأننا نرسخ أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأكد الشيخ حسن عبد الحافظ مدير شئون الإدارات بأوقاف الوادي الجديد، خلال كلمته في الندوة، أن دين الإسلام هو دين التوكل والأخذ بالأسباب، وأن حب النبى واتباع سنته لا يدفعان أبدًا إلى التواكل أو البطالة أو الكسل أو عدم الأخذ بالأسباب، بل يدفعان بقوة إلى العمل والإنتاج والإتقان.

وأضاف الشيخ حسن في كلمته، أن حب النبي واتباع هديه هما من أكبر الدوافع للأخذ بالأسباب، وأن من يحب النبي بصدق فإنه يتحلى بالأخلاق الكريمة مثل الصدق والأمانة والوفاء.

تأتي المبادرة في إطار سلسلة المبادرات التثقيفية والتوعوية التي تطلقها وزارة ‏الأوقاف ‏المصرية، وفي إطار التعريف بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وبيان ‏أخلاقه ‏وشمائله.

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