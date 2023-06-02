الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارة أمن مركزي مع أخرى ملاكي أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، للوقوف على ملابسات الحادث.

 

وأصيب 4 أشخاص بينهم مجندون في حادث تصادم سيارة أمن مركزي مع أخرى ملاكي أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال مرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 

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حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي

تلقى غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي عند محطة تحصيل الرسوم.

 


انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة نقل تابعة لمعسكر الأمن المركزي مع أخرى ملاكي.

نتج عن الحادث تهشم السيارتين وإصابة مجندين من مستقلي السيارة النقل، إضافة إلى إصابة سيدة تحمل الجنسية الإندونيسية وزوجها يحمل الجنسية الأمريكية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

منظومة جديدة للمرور

من جانبها اعتمدت الإدارة العامة للمرور منظومة جديدة في ضبط الإيقاع المروري عبر تدعيم الطرق بالرادارات الحديثة واستخدام التقنيات الحديثة في رصد المخالفات المرورية، والتي من بينها رصد مخالفات تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف بالقيادة، والتي تسبب فى وقوع العديد من الحوادث.

خريطة السرعات بالطرق 2023 

بدورها تعمل منظومة الرادارات الحديثة على رصد كافة المخالفات المرورية بالطرق وسط تساءل البعض المواطنين عن السرعة المقررة بالطرق السريعة والصحراوية  تجنبًا للوقوع فى الغرامات.

سرعات السيارات داخل المدن 2023 

40 كم للسيارات القاطرة للمقطورات.

60 كم فى الساعة لباقي أنواع المركبات.

السرعات بالطرق السريعة بين المحافظات 2023 

60 كيلومترا في الساعة للسيارات القاطرة للمقطورات.

70 كيلومترًا في الساعة لسيارات النقـــل.

80 كيلومترًا في الساعة لسيارات نقل الركاب.

90 كيلومترًا في الساعة لباقي أنواع السيارات. 

السرعات بالطرق الصحراوية 2023 

الطرق الصحراوية  “ القاهرة - الإسكندرية  - الإسماعيلية - بورسعيد - السويس - بلبيس - مطروح -  الفيوم - وادي النطرون  - العلمين”.

70 كم  في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات.

80 كم في الساعة لسيارات النقل.

90 كم  لمركبات نقل الركاب، والدراجات النارية ذات العجلتين.

100 كم لباقي أنواع السيارات.

120 كم السرعة للسيارات الملاكي على طريق القاهرة العين السخنة.

حصيلة حوادث الطرق 

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفى عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات  إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.
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