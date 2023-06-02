الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

كتاب رحلة العائلة المقدسة أحدث إصدارات المؤسسة المصرية الروسية

غلاف الكتاب، فيتو
غلاف الكتاب، فيتو

تحل علينا ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر فى شهر يونيو ولقد قامت "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" بإصدار هذا الكتاب القيم الذي قام بتأليفه الدكتور "إسحق ابراهيم عجبان"، رئيس معهد الدراسات القبطية.

ويعرض الكتاب توثيق علميً دقيق معتمد على عدد كبير من البرديات والمخطوطات والمصادر التاريخية التي تتضمن تاريخ الكنيسة المصرية، كـ"السنكار، والدفنار، وتواريخ البطاركة والكنائس والأديرة، فضلًا عن ذكر العديد من المراجع باللغة العربية واللغات الأجنبية لكي يعتمد عليها الباحثين في معرفة معلومات لهذه الرحلة التي تعتبر من أهم الأحداث التي مرت علي مصر وهي ذكري مرور رحلة العائلة المقدسة علي أرض الوطن.

Advertisements


وتقول المصرية الروسية عن هذا الإصدار:  قد حظى هذا الكتاب التاريخي  الذي قام بتقديمه قداسة "البابا تواضرس الثانى"، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أشار فيه، بأن هذا البحث "يُعتبر إضافةً هامةً للدراسات والأبحاث التي تناولت تفاصيل الرحلة المباركة، جامعًا لها، ومكملًا لجوانبها المتعددة والتي تعد دراسة تاريخية مع التحليل والتحقيق والتوثيق، اعتمد فيها المؤلف على المصادر القديمة والحديثة، التي كتبت بلغات متعددة، ومستندة علي المصادر التاريخية للكنسية".

ويعتبر هذا الكتاب الذي يُمثل "إسهامًا من الكنيسة القبطية فى الأبحاث والدراسات التى تقدمها بلادنا مصر لهيئة اليونسكو (UNESCO)، "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"، لإدراج مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ضمن قائمة المواقع المعتمدة ضمن التراث العالمى".

وقد سعى هذا الكتاب بطريقة علمية منهجية، إلى تدقيق الظروف التاريخية والاجتماعية، والاقتصادية والجغرافية، التى واكبت هذه الرحلة إلى مصر.

وأشار " شادي حسين الشافعي" بأن كتاب " رحلة العائلة المقدسة في غاية الأهمية، والذي ذكر فيه الأماكن التاريخية التي قامت بزيارتها العائلة المقدسة، والكتاب يتضمن العديد من الجداول، والخرائط التاريخية، والرسوم التوضيحية.

كما أشار الدكتور" إسحق ابراهيم عجبان"مولف الكتاب أن هذه الدراسة بالغة الأهمية، والتي تعرض البحث من كافة الزوايا الدينية، والتاريخية، والأثرية، والثقافية، والفنية والعلمية، والسياحية، ولقد اشتمل هذا الكتاب عرضًا لوقائع الرحلة فى التراث والثقافة العربية، وأرشيف الصحافة المصرية،  والأمثال الشعبية، وكتابات الرحَّلة الأجانب باختلاف جنسياتهم، كما أنه عامر بعشرات الصور النادرة والجداول الدقيقة، والأشكال واللوحات، والوثائق والمخطوطات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البابا تواضرس الثاني البابا تواضرس بطريرك الكرازة المرقسية بطريرك الكرازة دخول العائلة المقدسة تاريخ الكنيسة ذكرى دخول العائلة المقدسة رحلة العائلة المقدسة في مصر رحلة العائله المقدسه مسار رحلة العائلة المقدسة

مواد متعلقة

مدخل إلى علم الكلام، كتاب يناقش الجدل والمسائل الفكرية لـ يسري جعفر

أبوظبي للكتاب يعرض 100 كتاب نادر(صور)

الأكثر قراءة

توقعات أسعار الذهب في الربع الثالث من 2023 (انفوجراف)

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

افتتاح ثالث أكبر مساجد مصر بحضور شيخ الأزهر الأحد المقبل

الكاف يعلن بث مباراتي الأهلي والوداد المغربي بنهائي أفريقيا في 80 دولة

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

أول تعليق من جيل بايدن عقب وصولها مصر: شكرا على الاستقبال الحار في أم الدنيا

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

5 علامات تؤكد إصابتك بقرحة المعدة، انتبه لها

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

انخفاض قياسي في معدل المواليد يفاقم مخاوف ديموغرافية باليابان

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-6-2023

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

المزيد

انفوجراف

الأسعار الجديدة لتذاكر دخول 17 منطقة أثرية بعد زيادتها (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

باحث بهيئة كبار العلماء: العفو والتسامح يدخل الجنة

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: الوالدان أحق الناس بالشكر بعد الله

المزيد
الجريدة الرسمية