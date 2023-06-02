كتاب رحلة العائلة المقدسة أحدث إصدارات المؤسسة المصرية الروسية

تحل علينا ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر فى شهر يونيو ولقد قامت "المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم" بإصدار هذا الكتاب القيم الذي قام بتأليفه الدكتور "إسحق ابراهيم عجبان"، رئيس معهد الدراسات القبطية.

ويعرض الكتاب توثيق علميً دقيق معتمد على عدد كبير من البرديات والمخطوطات والمصادر التاريخية التي تتضمن تاريخ الكنيسة المصرية، كـ"السنكار، والدفنار، وتواريخ البطاركة والكنائس والأديرة، فضلًا عن ذكر العديد من المراجع باللغة العربية واللغات الأجنبية لكي يعتمد عليها الباحثين في معرفة معلومات لهذه الرحلة التي تعتبر من أهم الأحداث التي مرت علي مصر وهي ذكري مرور رحلة العائلة المقدسة علي أرض الوطن.

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وتقول المصرية الروسية عن هذا الإصدار: قد حظى هذا الكتاب التاريخي الذي قام بتقديمه قداسة "البابا تواضرس الثانى"، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي أشار فيه، بأن هذا البحث "يُعتبر إضافةً هامةً للدراسات والأبحاث التي تناولت تفاصيل الرحلة المباركة، جامعًا لها، ومكملًا لجوانبها المتعددة والتي تعد دراسة تاريخية مع التحليل والتحقيق والتوثيق، اعتمد فيها المؤلف على المصادر القديمة والحديثة، التي كتبت بلغات متعددة، ومستندة علي المصادر التاريخية للكنسية".

ويعتبر هذا الكتاب الذي يُمثل "إسهامًا من الكنيسة القبطية فى الأبحاث والدراسات التى تقدمها بلادنا مصر لهيئة اليونسكو (UNESCO)، "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة"، لإدراج مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، ضمن قائمة المواقع المعتمدة ضمن التراث العالمى".

وقد سعى هذا الكتاب بطريقة علمية منهجية، إلى تدقيق الظروف التاريخية والاجتماعية، والاقتصادية والجغرافية، التى واكبت هذه الرحلة إلى مصر.

وأشار " شادي حسين الشافعي" بأن كتاب " رحلة العائلة المقدسة في غاية الأهمية، والذي ذكر فيه الأماكن التاريخية التي قامت بزيارتها العائلة المقدسة، والكتاب يتضمن العديد من الجداول، والخرائط التاريخية، والرسوم التوضيحية.

كما أشار الدكتور" إسحق ابراهيم عجبان"مولف الكتاب أن هذه الدراسة بالغة الأهمية، والتي تعرض البحث من كافة الزوايا الدينية، والتاريخية، والأثرية، والثقافية، والفنية والعلمية، والسياحية، ولقد اشتمل هذا الكتاب عرضًا لوقائع الرحلة فى التراث والثقافة العربية، وأرشيف الصحافة المصرية، والأمثال الشعبية، وكتابات الرحَّلة الأجانب باختلاف جنسياتهم، كما أنه عامر بعشرات الصور النادرة والجداول الدقيقة، والأشكال واللوحات، والوثائق والمخطوطات.