الجمعة 02 يونيو 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة: أزمة غذائية وشيكة بسبب إعصار موكا

الإعصار موكا، فيتو
الإعصار موكا، فيتو

حذرت الأمم المتحدة، اليوم، من أن مساعدات قليلة للغاية تصل إلى المناطق التي ضربها الإعصار في ميانمار، مؤكدةً أن البلاد قد تواجه أزمة غذاء كبيرة في القريب العاجل، إذا لم يتمكن المزارعون من زراعة المحاصيل.

إعصار موكا

وضرب إعصار موكا ولاية راخين الغربية والمناطق المجاورة الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بآلاف المساكن.

وقال تيتون ميترا، ممثل الأمم المتحدة في يانجون، أكبر مدينة في ميانمار: «الدمار هائل حقًا، والرياح العاتية»، موضحًا أنها «أطاحت بأبراج الاتصالات، وكسرت أعمدة خرسانية إلى نصفين، واقتلعت حتى أشجارًا عمرها 100 عام».

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وتضرر ما يقدَّر بنحو 700 ألف منزل وتسببت الأمطار، إلى جانب هبوب العواصف، في إحداث دمار في قطاع الزراعة والثروة السمكية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة.

وضرب الإعصار "موكا" خليج البنغال  الشهر الماضي مصحوبًا برياح عاتية وأمطار على بعض مناطق بنجلاديش المجاورة ومنطقة واسعة من ولاية راخين بغرب ميانمار.

ووصل إلى اليابسة بالقرب من بلدة سيتوي في راخين مع رياح وصلت سرعتها إلى 209 كيلومترات في الساعة قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي  حيث تحرك إلى الداخل.

ولاية راخين

وفي السياق، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن دمارا واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية شوهد في جميع أنحاء ولاية راخين.

وأضاف أن الاحتياجات العاجلة تشمل المأوى والمياه النظيفة والمساعدات الغذائية وخدمات الرعاية الصحية.

وهناك مخاوف متزايدة في المناطق التي غمرتها الفيضانات بشأن انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وكذلك الألغام الأرضية المنتشرة بسبب الصراع الأهلي المستمر في ميانمار منذ عقود.

وتابع: "كان تأثير الإعصار محسوسًا أيضًا بشكل كبير في شمال غرب البلاد، حيث عصفت الرياح بمنازل أو جرفتها المياه.. الرياح والأمطار القوية أضرت أيضًا بمخيمات النازحين في ولاية كاشين".
 

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الأمم المتحدة اعصار موكا ولاية راخين الغربية خليج البنغال ميانمار

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