ختام برنامج إعداد مدربين قادرين على حمل لواء التوعية المجتمعية بالوادي الجديد

اختتمت مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، البرنامج التدريبي الخاص بإعداد مدربين قادرين على حمل لواء التوعية المجتمعية بالمحافظة.

دشن البرنامج محمد منير العديسي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، والدكتور آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور جاكلين ممدوح مدير الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار محمد منير العديسي مدير عام التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، إلي عقد برنامج تدريب مدربين على مدار ٦ أيام متواصلة.

Advertisements

وأوضح مدير التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن التدريب استهدف إعداد ١٦ مدربا من المتميزين من كوادر العمل بالمديرية على مستوى المراكز الخمسة.



وأكد العديسي، تغطية جميع أنحاء محافظة الوادي الجديد، في نشر الوعي المجتمعي والقدرة على تدريب الرائدات الريفيات على موضوعات ومحاور برنامج "وعي" الذي يتكون من 12 رسالة تهدف إلى تحسين الممارسات الإيجابية التي تُعلي من حقوق الأطفال والنساء وذوي الإعاقة بما يشمل صحة المرأة والطفل، والتربية الإيجابية، وإعلاء قيمة التعليم، ومناهضة ختان الإناث لبرنامج التربية الأسرية الايجابية والزواج المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

هذا وأكد مدير التضامن الإجتماعي بالوادي الجديد، أن البرنامج يهدف إلى حماية الشباب والنشء من العادات الخاطئة مثل تعاطي الإدمان والهجرة غير الشرعية.

وفي نهاية التدريب قدم العديسي كل الشكر والتقدير لفريق عمل الوزارة من المدربين والمتدربين لما بذلوه من مجهود متميز ومشرف خلال فترة التدريب.

يأتي البرنامج في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي، على أعداد كوادر تدريبيه بالمديريات وبتوجيهات من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ