الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

الأهلى يوجه الشكر إلى أحمد إسماعيل لاعب فريق السلة

الأهلى،فيتو
الأهلى،فيتو

الأهلى، وجهت إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي الشكر إلى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة، بعد رفضه العرض المالي المقدم من النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 

الأهلى يوجه الشكر إلى أحمد إسماعيل لاعب فريق السلة 

وحرصت إدارة النشاط الرياضي على أن تقدم للاعب المقابل المالي المناسب بالتساوي مع زملائه من الفئة الأولى بالفريق، لكن الرفض من جانب اللاعب جعل إدارة النشاط الرياضي تشكر اللاعب وتتمنى له التوفيق.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، التي أقيمت في رواندا، والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

ووجه الكابتن محمود الخطيب التحية لمنظومة الفريق بالكامل على تشريف كرة السلة المصرية بحصد اللقب القاري عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على فريق دوان السنغالي في ختام منافسات البطولة.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين والتركيز الشديد والالتزام داخل وخارج الملعب، وكذلك الإصرار على الفوز باللقب وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير. 

وقال إنه أثناء لقائه مع عناصر الفريق في المران الأخير قبل السفر إلى رواندا شعر بالإصرار لدى كل اللاعبين والرغبة في العودة بكأس البطولة. وبالفعل بذلوا قصارى جهدهم على مدار كافة المباريات وكانوا الأفضل من كل الوجوه.

وشدد على أن الفوز بالكأس الأفريقية يعكس الشخصية القوية للاعبي الأهلي وروحهم العالية، ويزيد من المسئولية الملقاة على عاتق الفريق للاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.

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 توج الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، بطلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا BAL 3 للموسم الحالي 2022-2023.

وحصد الأهلي لقب البطولة بعد الفوز على فريق ديوانية السنغالي بنتيجة (80-65) في نهائي البطولة الأفريقية BAL 3، المقامة حاليا في رواندا.

وقدم الأهلي أداء مميز خلال أحداث الشوطين الأول والثاني، ونجح في حسم الأمور لصالحه، بفضل خبرات لاعبيه ورؤية المدير الفني الإسباني أوجستي بوش.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية BAL 3، بعد الفوز على فريق استاد مالي بنتيجة (78-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن لقاءات الدور نصف النهائي.

وحقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني أوجستي بوش، الفوز على فريق الطاقة الرواندي بنتيجة (94-77)، في ربع نهائي البطولة الأفريقية للأندية BAL 3 المقامة في رواندا.

نهائيات بطولة BAL 3 

وتأهل للدور ربع النهائي 8 فرق هي، الأهلي والطاقة الرواندي وستاد مالي وكيب تاون الجنوب أفريقي ودوناس السنغالي وفيروفيارو الموزمبيقي وبيترو دي لواندا الأنجولي وأبيدجان الإيفواري.

وشملت منافسات الدور ربع النهائي المواجهات التالية:

الأهلي × الطاقة الرواندي - انتهت بفوز الأهلي

ستاد مالي × كيب تاون الجنوب أفريقي - انتهت بفوز ستاد مالي

ديوانس السنغالي × فيروفيارو الموزمبيقي - انتهت بفوز دوناس السنغالي

بيترو دي لواندا الأنجولي × أبيجان الإيفواري - انتهت بفوز بيترو دي لواندا الأنجولي

 

قرعة كأس العالم لكرة السلة

وعلى جانب آخر، أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" قرعة نهائيات كأس العالم 2023 المقرر انطلاقها في 25 أغسطس المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.

وتقام بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبًا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كلًا من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

 

تصنيف متراجع لمنتخب مصر

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة مؤخرًا، تصنيف المنتخبات المتأهلة للمشاركة في بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها شهر أغسطس المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الثامن والأخير رفقة منتخبات، لبنان وجنوب السودان والرأس الأخضر.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

 

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