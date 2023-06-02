افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقنا

افتتح محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد لمحافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد مسجد الرشايدة بقرية الحلفاية قبلي التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بحضور الدكتور ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والنائب خالد خلف الله عضو مجلس النواب، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالى القرية.

وعقب الافتتاح استمع السكرتير العام المساعد والمصلين إلى خطبة الجمعة، التى ألقاها خطيب المسجد، والتى تحدث فيها عن " احترام الكبير "، وتعرض فيها لبعض القصص والمواقف التي حدثت في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، والتي أظهرت مدي احترامهم للكبير، ثم أدى " أبوكريشة " والحضور شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، وعقب ذلك هنأ أهالى القرية بمناسبة إفتتاح المسجد، معربا عن سعادته البالغة بالمشاركة في افتتاح بيت من بيوت العبادة يُذكر فيها اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، مثمنًا دور وزارة الأوقاف فى إفتتاح العديد من المساجد، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى تلعبه المساجد فى مقاومة الفكر المتطرف والمتشدد وتجديد الخطاب الدينى والعمل على نشر الوسطية.

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وبعد إنقضاء الصلاة ألقي وكيل وزارة الأوقاف كلمة، قدم خلالها الشكر لكل من ساهم في عمارة هذا المسجد متمنيا للجميع الخير والقبول، مؤكدا أن عمارة بيوت الله من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالي، مشيرًا إلى أن الإشراف الكامل لوزارة الأوقاف على المساجد يسهم فى تعميق المفاهيم الصحيحة عن الدين الإسلامى وتعاليمه السمحة ويواجه الأفكار المغلوطة والهدامة، خاصة أن المساجد أصبحت حاليا منارة للعلم والدعوة والوعي.

يُذكر أن المسجد يقع على مساحة ١٧٣ متر، وتم إحلاله وتجديدة بتكلفة ٥٠٠ الف جنيه بالجهود الذاتية، حيث تم تنفيذ اعمال دهانات لصحن المسجد والواجهات وتركيب سيراميك لدورات المياه وبلاط لصحن المسجد وتغيير للسباكة والكهرباء، وتم فرشه من قِبل وزارة الاوقاف.