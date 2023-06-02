أول تعليق من جيل بايدن عقب وصولها مصر: شكرا على الاستقبال الحار في أم الدنيا

وصلت جيل بايدن عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مصر في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

وكان في استقبالها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة موجهة الشكر للسيدة انتصار السيسي: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر (أم الدنيا)".

Thank you for the warm welcome to Egypt, “Umm al-dunya”, Mrs. Entissar Amer! pic.twitter.com/LRRRzWN1Qt Advertisements June 2, 2023

على الجانب الأخر، ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

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