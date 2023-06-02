الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أول تعليق من جيل بايدن عقب وصولها مصر: شكرا على الاستقبال الحار في أم الدنيا

زوجة الرئيس الامريكي،
زوجة الرئيس الامريكي، فيتو

وصلت جيل بايدن عقيلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مصر في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن جولة خارجية تشمل 4 دول.

وكان في استقبالها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتبت جيل بايدن عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فور وصولها القاهرة موجهة الشكر للسيدة انتصار السيسي: "شكرًا لكم على الترحيب الحار في مصر (أم الدنيا)".

على الجانب الأخر، ذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان صحفي أمس الخميس، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة الدكتورة بايدن والتي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل 4 دول في المنطقة بدأت في الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن الدكتورة بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا  مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

 

ئيس عبدالفتاح السيسي Biden Egypt استثمارات الأمريكي جو بايدن الامريكي الولايات المتحدة

مواد متعلقة

بايدن يوجه رسالة لـ ولي العهد الأردني بمناسبة عقد قرانه

سر انسحاب دونالد ترامب من اتفاقية باريس للمناخ وأسباب تراجع بايدن عن نهج سلفه

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

رجال الكرة الطائرة، حمدي الصافي مدربا مساعدا في الأهلي

الزمالك يحتفل بذكرى فوزه على الأهلي 6-0

هل ارتفعت أسعار السجائر بدءا من يونيو الجاري؟ رئيس شعبة الدخان يجيب

الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 2-6-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

على طريقة فيلم همام في امستردام، 3 فتيان يسرقون بجعة لتناولها

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: الوالدان أحق الناس بالشكر بعد الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية