زراعة الشيوخ تناقش منظومة الري الذكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم

تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، وذلك لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بالإضافة إلي تقارير اللجنة بشأن عدد من الموضوعات.

منظومة الزراعة الذكية

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائية سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الزراعة الذكية لتوفير المياه".

كما تناقش خلال الاجتماع الثاني مساء يوم الأحد المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة إدارة مياه الآبار التى استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي.

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منظومة الرى الذكى

فيما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الثالث مساء يوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان بشأن الاستفادة من منظومة الرى الذكى لتوفير ثلث المياه المستخدمة في زراعة الأرز والتي استحدثتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء للتكيف مع التغير المناخي، وذلك بحضور المسئولين عن وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والتعليم العالي والبحث العلمي.

وتستعرض لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال الاجتماع الرابع يوم الاثنين المقبل، تقرير اللجنة المعد بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوى بشأن تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق والمنشآت السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان.

فيما تناقش خلال اجتماعهيا الخامس والسادس مساء يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن وضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم ومنتجات الألبان، وذلك بحضور المسئولين من وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والتضامن الاجتماعي.

تطوير مرسى مراكب خزان أسوان

ووافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير مرسى مراكب خزان أسوان لخدمة المناطق والمنشآت السياحية بالجزر الموجودة داخل مجرى نهر النيل خلف الخزان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة وبحضور المهندس مصطفي جاد مدير عام صيانة السد العالي، والمستشار أحمد كمال ممثل وزارة التنمية المحلية ومحمد حجاج مدير عام تراخيص الفنادق السياحية، بوزارة السياحة.

وقال القناوى فى مقترحه، إن مدينة أسوان تعد من المدن السياحية الرئيسة في مصر، وتتميز بطبيعتها الخاصة، حيث يمتلئ مجرى النيل بالمحافظة بالجزر الصخرية الممتدة والمتنوعة وتمتلئ هذه الجزر بالمقاصد السياحية الأثرية كمعبد فيلة والفانتين والبيئية كجزيرة،النباتات كما تمتلئ هذه الجزر بالفنادق والنزل وغيرها، لذا تبرز أهمية المراسي النيلية الموجودة بالمحافظة، حيث أنها وسيلة النقل الوحيدة للوصول لهذه المقاصد يوميا.

واستعرض القناوى أهمية مقترحه، موضحا أن مرسى خزان أسوان يتكون من عدة مراسي صغيرة وعشوائية جنوب شرق خزان أسوان مباشرة، ويشق لها المرتادون من مئات السياح والعاملين بالمنشآت السياحية والأهالي يوميًا، حيث يستخدم المرسى للوصول الجزر هيصة وعواض وتنجار والبيجه، وهذا الموقع هو طريقهم الوحيد للوصول للمزارات السياحية والفنادق التي يسكنوها، كما يقع المرسي في محيط معبد فيله ومأذنة بلال التاريخية وأثار القرى النوبية القديمة، كما أن مدرجات المرسي غير ممهدة، وتتسم طرق ركوب المراكب وتنظيم مرورها بعشوائية وبدائية لا تتناسب مع أهمية هذا المرفق الهام.