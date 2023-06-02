تامر عاشور أول مفاجآت الموسم السادس لـ حبر سري

أعلنت الإعلامية أسما إبراهيم عن بدء تصوير أولي حلقات الموسم السادس من برنامج "حبر سري" أمس الخميس.

وكشفت أسما عن ضيف أولي حلقات الموسم الجديد من البرنامج وهو المطرب تامر عاشور.

ظهر تامر عاشور مع أسما إبراهيم خلال الفيديو الذي قامت بنشره عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وفيس بوك.

وقال تامر عاشور: "انتظروني في حلقه قوية من برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم".

برنامج "حبر سري" من المقرر البدء في عرض الموسم السادس منه خلال الفترة المقبلة، ويحمل العديد من المفاجآت.

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ومن المقرر أن يستضيف عددا كبيرا من مشاهير الفن في مصر والوطن العربي، بجانب أيضا الإعلام والرياضة، البرنامج تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم علي شاشة القاهرة والناس.

على الجانب الآخر، كان الفنان تامر عاشور قد أعرب عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير بحفله في الكويت الذي أحياه يوم الخميس الماضي، وذلك خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

تامر عاشور يعلق علي نجاح حفل الكويت

وقال “عاشور”: “كل الشكر لجمهور الكويت الكبير على الحفاوة والاستقبال ما كانش عندي شك أبدًا إن افتتاح مهرجان الصيف هيفوق توقعاتي وقد كان فعلًا جمهور كبير وحافظين كل الأغاني”.

وأعرب المطرب تامر عاشور عن سعادته الكبيرة بإحياء حفلتين في جدة، مشيدًا بالحضور الكثيف في يومين متتاليين.

وقال تامر عاشور عبر حسابه بفيس بوك: “اتشرفت بأني أكون أول مطرب مصري يحيي حفلتين كاملتين العدد يومين ورا بعض في الغالية على قلبي جدة”.

وأضاف عاشور: “يومان استثنائيان في حياتي ومشواري اللي بدأته مع أهل المملكة خطوة خطوة من البداية حتى الآن بتعب ومثابرة ومجهود علشان اوصل لليومين دول”.

وقدم عاشور الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على دعمه للفن، قائلًا: “كل ده بفضل ربنا، ثُم الجمهور السعودي، وبدعم كبير وثقة من الرائد حبيبي وأخي أبو ناصر، الداعم الأول للفن والإبداع عامة وليَّ خاصة في المملكة بلا توقف، ثم الأهل والأصحاب”.

وتابع عاشور: “عايز أشكر مصر وجمهور مصر بلدي اللي كل الفضل يرجع لهم بعد ربنا في كل ما وصلت ليه.. كل الشكر الفرقه الموسيقية بقيادة المايسترو الأهم هاني فرحات مش علشان الحفلة بس.. علشان التعب والبروفات والجهد والسهر ثم النتيجة.. وبالمناسبة دي.. النهارده بقالي تقريبًا ٢٠ سنة بغني ليكم.. وكوِّنت في أذهانكم ذكريات كتير أنا فخور بدا ودا مش معناه إن سنِّي كبير أنا عمري ٢٢ سنة تقريبًا”.

أغنية بحبك وخايف

وطرح تامر عاشور مؤخرًا أغنية “بحبك وخايف”عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتعاون تامر عاشور في أغنيته الجديدة “بحبك وخايف” مع الشاعر محمد الشافي ومن ألحان إسلام رفعت.

تامر عاشور في برنامج “أجمد 7”

وحل تامر عاشور في وقت سابق ضيفًا على برنامج “أجمد 7” عبر إذاعة نجوم إف إم، وقال خلال اللقاء إن سر الخلطة وراء نجاح أغانيه أنه يحب التركيز، قائلا: "أنا بحب أركز في الأغنية ولحنها ومزيكتها وإذا كانت تليق عليّ أم لا، وعندنا جيل جديد من الملحنين والشعراء لديهم كلمات وألحان مختلفة، وأحيانا بيشوفوا رؤية في الأغنية تليق على المطرب أفضل منه".

وأضاف أنه يحب أغنيته التي حققت نجاحًا كبيرًا “بحبك وخايف" وقال: "بحب في هذه الأغنية إن كلامها يمشي على مواقف كثيرة، كلامها جذبني أيضا، والأغنية ممكن يكون فيها كلام صعب شوية في معانيه، والمقصود منها إنك مهم تأخذ قرار وتقول كلمة بحبك للشخص الذي تبادله الإعجاب بدلًا من شعور الخوف من الاعتراف بمشاعرك".

وعن حياته الشخصية، كشف تامر عاشور: «أنا كنت متزوج وانفصلت من 3 سنوات، وعندي ابنة اسمها (أيام) وهي على اسم ألبوم طرحته سابقًا وهو اسم فريد من نوعه ولا يوجد اسم طفلة مثله، وهي فعلًا حالة خاصة في حياتي».

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