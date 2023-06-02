الجمعة 02 يونيو 2023
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رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل مواجهة الوداد عمرو السولية هداف الجيل الحالي للأهلى

عمرو السوليه،فيتو
عمرو السوليه،فيتو

نهائي دوري أبطال أفريقيا، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء بعد غدا الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

 

عمرو السولية هداف الجيل الحالي للأهلى في النهائي

 

 ويتصدر عمرو السوليه صدارة هدافي الجبل الحالى النادى الأهلى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 اهداف حيث سجل هدفًا في شباك فريق الترجى التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2018 وهدفا في شباك فريق الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020وهدفا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2021.

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محمد أبوتريكة الأكثر تسجيلا في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويعد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق الأكثر تسجيلا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا القلعه برصيد 5 أهداف وهم كالتالي:


1- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق النجم الساحلي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2005

 

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2- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006


3- أحرز محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق الصفاقسي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006

4-  سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013


5- سجل محمد أبوتريكة هدفا في شباك فريق أورلاندو ببراتس الجنوب أفريقي بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2013

 

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2  الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة  في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي
10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري  ذهاب دور الـ 32
2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري  إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات
4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات
5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات
9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2  صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.

 

 

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