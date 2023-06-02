تباين أسعار السلع في الأسواق، ارتفاع البن 60%، والذهب يفقد 200 جنيه
شهدت أسعار السلع ارتفاعا ملحوظا داخل الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضى ومع بداية شهر يونيو الجارى حيث ارتفعت أسعار البن مع إعلان وزارة المالية زيادة الضرائب عليه.
كما ارتفعت أسعار الألعاب المرتبطة بعيد الأضحى المبارك مع الإعلان عن طرحها فى الأسواق ومن أبرزها ( الخروف الفرو) المستورد والمحلى الصنع.
فى سياق متصل خسرت أسعار الذهب خلال الشهر الماضى الكثير من قيمتها حيث خسر الجرام ما يقرب من 200 جنيه تقريبا.
أسعار ألعاب الأطفال في عيد الأضحى
وأعلنت شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال والخردوات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع أسعار ألعاب عيد الأضحى من الخروف الفرو بنسبة 50% مع اقتراب عيد الأضحى.
وقال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الخروف الفرو يشهد زيادة فى أسعاره الموسم الجارى، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح عضو شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال فى تصريحات خاصة، أن الخروف الفرو يتراوح سعره ما بين 70 إلى 300 جنيه فى أسواق الجملة، ويبدأ فى القطاع بسعر 100 جنيه تقريبا.
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار والاستيراد وتكاليف الخامات ساهم فى زيادة الأسعار الموسم الجارى، لافتا إلى أن الزيادة يتحملها المستهلك النهائى.
أسعار البن الجديدة فى الأسواق
وننشر احدث قوائم أسعار البن في السوق المحلي وفقا لآخر تحديث لها مع بداية شهر يونيو الجارى ومع الإعلان عن زيادتها ١٠%.
وبلغت الزيادة فى الأسعار مع بداية شهر يونيو الجارى، تراوحت ما بين 40 الى 60 جنيه فى الكيلو الواحد.
شهدت أسعار القهوة ارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية وبسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد حيث يتم الاعتماد على استيراد القهوة من الخارج بصورة كبيرة وبنسبة تصل إلى 70 طن قهوة سنويا ومن دول أبرزها البرازيل والهند.
أسعار الذهب فى الأسواق
تعرض المعدن الأصفر إلى خسارة كبيرة فى أسعاره خلال شهر مايو الجارى ومع بداية شهر يونيو الجارى، حيث فقد جرام الذهب نحو 200 جنيه طول الفترة الماضية.
وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقا لآخر تحديث لها كالتالى: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2720 جنيهًا، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2380 جنيهًا.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2040 جنيهًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1587 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 19040جنيهًا.
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