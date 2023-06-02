تفاصيل زيارة وزير الري للشرقية، مراجعة تطهير المصارف «الأبرز»

أناب الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ لمشاركة الدكتورهاني سويلم وزير الموارد المائية والري جولته التفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري بمركز منيا القمح في حضور المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية وأشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من قيادات الوزارة ومهندسى هندسات الري بالمحافظة.

وزير الري يتفقد ترعة ابو الأخضر

وبدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ونائب محافظ الشرقية أعمال تطهير ترعة ابو الأخضر ومصرف أبو الأخضر وذلك لمتابعة خطة التطهير وإزالة الحشائش والإطمئنان علي حالة الري والوقوف علي المشكلات الفنية والعمل علي حلها لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم افضل الخدمات لهم.

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زيارة وزير الموارد المائية والري للشرقية،فيتو

وخلال الزيارة وجه وزير الموارد المائية والري بقيام اداره التفتيش الفني بمراجعة تطهيرات مصرف أبو الأخضروإعداد تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات حياله، مع قيام هيئة الصرف بمراجعة موقف تطهيرات المصارف بنطاق محافظة الشرقية والإفادة بالموقف الحالي وكذلك سرعه الإنتهاء من رفع نواتج تطهيرات الترع والمصارف من علي الجسور.

زيارة وزير الموارد المائية والري للشرقية،فيتو

وقال وزير الموارد المائية والري أن نسبة وجودة تنفيذ خطة التطهيرات الجارية خلال موسم أقصي الإحتياجات ستكون ضمن عناصر تقييم مستوى أداء قيادات الري بالمحافظات من رؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم، مؤكدًا حرصه على المتابعه المستمرة لأعمال أجهزة الرى والصرف والميكانيكا لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين والتإكد من جاهزية محطات الرفع وحدات الطوارئ النقالى لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف.

زيارة وزير الموارد المائية والري للشرقية،فيتو

مشروعات تأهيل وتبطين الترع

بينما أشار نائب محافظ الشرقية إلى استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف المائية بالمحافظة للحفاظ على مياه الري من الهدر وضمان وصولها لنهايات الترع والمناطق المحرومة وكذلك توفير فرص عمل حقيقية للشباب باعتبار مشروعات تأهيل وتبطين الترع من المشروعات كثيفة العمالة بالإضافة الي إنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

زيارة وزير الموارد المائية والري للشرقية،فيتو