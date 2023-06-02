الجمعة 02 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

دين ودنيا

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

سورة الكهف،فيتو
سورة الكهف،فيتو

سورة الكهف، تُمثّل سورة الكهف منهجًا قويمًا في حياة المسلم، فهي سبب للسعادة والراحة والطمأنينة، كما أنها وقاية للمسلم من فتن الدنيا، فالحياة الدنيا فانية، وإلى زوال ونجدها تذكّر المؤمن بالحياة الآخرة، ويوم الحشر والحساب، والفائز حقًا هو من جعل حياته لله تعالى والتزم الإيمان والتقوى.

والكهف سورة مكية تنتصف القرآن الكريم، وهي السورة الثامنة عشرة في ترتيب القرآن الكريم.

لماذا سميت الكهف بهذا الاسم ؟

وسمّيت بسورة الكهف إشارة لأصحاب الكهف الذين ثبتوا على عقيدتهم، وفرّوا بإيمانهم إلى الله -تعالى- من ظلم الظالمين فآواهم الله عز وجل وحفظهم وشملهم برحمته وعنايته.. فلذلك نجد السورة تركّز على أمر مهم؛ وهو تأسيس العقيدة الإسلامية الراسخة الصحيحة من خلال بيان أثرها العظيم في حياة الإنسان.

Advertisements

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة 

وتُقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ولا فرق بين أن تكون قراءتها ليلًا أو نهارًا، ومن قرأها كانت له نورًا بين الجمعتين، كما نُقل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال: (من قرأ سورةَ الكهف في يوم الجمعة، أضاء له من النور ما بين الجمُعتَين).

فضل قراءة سورة الكهف 

فضل قراءة سورة الكهف

ولقراءة سورة الكهف فضائل وحِكمٌ عديدة، وفيما يأتي بيانٌ لها بشكلٍ مفصّلٍ:

نزول السكينة: فقد كان صحابي يقرأ سورة الكهف وفي بيته دابّة؛ فجعلت تضطرب وتتحرّك، فتوجّه بالدعاء إلى ربّه بأن يسلّمه من الدابة، فإذا بسحابة قد غشيته، فروى ذلك لرسول الله، فبيّن له الرسول أنّ القرآن الكريم من أسباب حلول السكينة، أي إن السحابة هي السَّكينة والرحمة، ويقصد بذلك الملائكة، لِذا اضطربت الدابة لرؤيتهم، وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة.

وروى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلَانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

النور يوم القيامة

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورةَ الكهفِ كانت له نورًا إلى يوم القيامة).

العصمة من الدجال

إذ إنّ فتنته عظيمة، وما من نبيٍ إلا وحذّر قومه منه، وقد قيل إنّ العصمة تتحقّق بقراءة أوائل آيات سورة الكهف دون تحديدٍ، وقيل إنّها بأول ثلاث آياتٍ، وقيل تتحقّق بآخر عشرة آيات، وقيل بأول عشرة، ومع ذلك فمن الأفضل أن تُحفظ السورة كاملة وتُقرأ، فإن تعسّر فعشرة أياتٍ من أولها وعشرة من آخرها، وإلّا فالعشرة الأولى فقط، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ).

وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة، روى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

اصحاب الكهف الكهف يوم الجمعة فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فضل قراءة سورة الكهف قراءة سورة الكهف يوم الجمعة قراءه سورة الكهف سورة الكهف يوم الجمعة وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وقت قراءة سورة الكهف

مواد متعلقة

الأوقاف تفتتح 8 مساجد جديدة في المحافظات

دعاء يوم عرفة 2023، أفضل دعاء مأثور يحرص عليه المؤمن

دعاء الرياح والعواصف الترابية كما ورد عن النبي

وزير الأوقاف يستقبل سفير كازاخستان قبل افتتاح مسجد الظاهر بيبرس

الأوقاف تنفق 51 مليون جنيه لخدمة القرآن الكريم في 2023

تفاصيل خطة الأوقاف في توعية حجاج بيت الله الحرام لعام 1444هـ

متى صيام يوم عرفة 2023؟

فضل صيام يوم عرفة والعشر الأوائل من ذي الحجة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-6-2023 في الإمارات

صدق أو لا تصدق، مليون و100 ألف جنيه فاتورة إقامة شلة فيتوريا شهريًا

موعد مباراة الزمالك الودية ضد منتخب اليمن

خروج قطار بورسعيد - الإسكندرية عن مساره في الإسماعيلية (صور)

رجال الكرة الطائرة، حمدي الصافي مدربا مساعدا في الأهلي

الزمالك يحتفل بذكرى فوزه على الأهلي 6-0

هل ارتفعت أسعار السجائر بدءا من يونيو الجاري؟ رئيس شعبة الدخان يجيب

الذهب يتجه إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي

Advertisements

منوعات

المزيد

على طريقة فيلم همام في امستردام، 3 فتيان يسرقون بجعة لتناولها

الصين تستكشف حدودًا جديدة للأرض بحفرة عمقها 10 آلاف متر

خمسيني يعود إلى مقاعد الدراسة في ليبيا بعد انقطاع أكثر من 30 عاما

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف التخصصات والمهن المطلوبة، توفير 6 آلاف فرصة عمل في ملتقى شغلني غدا

شقق الإسكان الاجتماعي، من يستحق الحصول على الدعم بالمشروع؟

تفاصيل المنحة التدريبية لمعهد تكنولوجيا المعلومات بمحافظة حدودية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 2-6-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

زفاف ولي عهد الأردن.. طقوس من تاريخ العرب في البيت الهاشمي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحدد الحج رحلة إيمانية موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: الوالدان أحق الناس بالشكر بعد الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية