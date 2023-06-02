الجمعة 02 يونيو 2023
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محافظات

حملات نظافة وتجميل بواحة الخارجة بالوادي الجديد (صور)

حملات نظافة بواحة
حملات نظافة بواحة الخارجة، ڤيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد، حملة نظافة موسعة بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة شملت رفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وتقليم الأشجار فى مناطق متفرقة بشوارع وميادين مدينة الخارجة.

 

وأشار جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الجمعة، إلى استمرار قطاعات المدينة بمواصلة النظافة اليومية بكافة المناطق والأحياء بأرجاء المدينة.

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وأوضح أنه جرى رفع الأتربة وإزاحة الرمال من الطرق لتسهيل الحركة المرورية وكذا كنس الشوارع ونظافة متخللات العمارات السكنية بالأحياء وعمل نظافة بسيارة شفط الأتربة وكنس ورفع مخلفات الأشجار بعد أعمال تحسين البيئة، وبعض المناطق المتفرقة بالمدينة حيث تم جمع القمامة والمخلفات من حول العمارات السكنية والشوارع ومتخللات العمارات ورفع الأتربة والرمال ونقلها للأماكن المخصصة.

وأشار المتولي، إلى تواصل حملات النظافة بعدد من الأحياء والمساكن، مشيرا إلى تنفيذ حملة نظافة مكبرة بأحياء الخارجة تضمنت إزالة المخلفات الملقاة على جانب الطريق بالاستعانة بمعدات وسيارات رفع القمامة وعمال النظافة.

وأكد رئيس مركز الخارجة، إستمرار أعمال صيانة وإصلاح الأعطال المتكررة ورفع كفاءة محطات المياه والصرف وفقا للأولويات وأجندة العمل وذلك فى إطار الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين حرصا على تقديم أفضل الخدمات لسائر السكان برعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وتهيب الوحدة المحلية بالسادة المواطنين إلقاء القمامة فى أماكنها المخصصة لذلك والمحافظة على نظافة الطرقات، تحت شعار "عامل النظافة أخ لك فساعده على نظافة المدينة".

 

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اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حملات نظافة رئيس مركز الخارجة عمال النظافة مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

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